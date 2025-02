– Jeg bruker det til et sett av generelle faglige ting, og det kan være et svært så tidseffektivt verktøy. Det er kommet for å bli, som de sier!

– Er de norske arbeidslivsreglene fleksible nok?

– Det er mye positivt med det norske arbeidslivet. Men denne fornyede oppmerksomheten rundt hvordan vi skal hjelpe de som er borte fra jobben, er tiltrengt.

– Hva har du alltid i skrivebordsskuffen på kontoret?

– Skuffene har lås, derfor er det ikke hva som helst som slipper inn der. Det må kunne utvises en viss sensitiv natur dersom koden til skrivebordsskuffen skal åpnes opp.

– Hva tenker du om nivået på norske lederlønninger? Hvor viktig er det med bonus og andre incentiver for å gjøre en god jobb?

– Norge har ikke et gjennomgående problem med høye lederlønninger, så de trenger vi ikke å bekymre oss altfor mye for. Det med bonus er interessant. Jeg har jo vært i miljøer med bonus over et par tiår, og bonuser har motivert meg. Det er bare det at når jeg ikke har bonus lenger, slår personligheten igjennom, og ønsket om å gjøre det godt på jobben er jammen like sterkt som før. Mest av alt er det viktig med en prestasjonsorientert bedriftskultur der man ønsker å vinne som et lag.

– Hva gjør du for å koble av?

– Leser bok, hører på progressiv rock fra 70-tallet, eller ser på en filmgrøsser med velbegrunnede skrekkinnslag.

– Hva er ditt beste ledertips til andre?

– Dyrk nysgjerrigheten i teamet og hold en solid etisk adferd, men skryt aldri av det. Og jobb hardt, for det fungerer faktisk. Med det som utgangspunkt så må man forstå organisasjonen slik den er i dag, og hvor den skal om noen år.