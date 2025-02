Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,1, eller innenfor intervallet [-0,5, 0,3] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at de amerikanske børsindeksene hentet seg inn i sen handel, etter å ha droppet markant fra start på grunn av Trumps tollambisjoner overfor landets tre største handelspartnere Canada, Mexico og Kina.

«Snuoperasjonen på Wall Street kom etter meldinger om en 30 dagers utsettelse overfor både Mexico og Canada, mot at de to umiddelbart hever grensekontrollen for å minske flyten av ulovlige opioider til USA», skriver analytikeren.

«Overfor Kina derimot har ingen slik avtale blitt inngått, men Trump har signalisert samtaler med Kinas mektige leder senere i uken. Hvorvidt Trump har like stor «leverage» overfor den kinesiske presidenten som han tilsynelatende har overfor sine to nærmeste naboer, gjenstår å se», skriver Berntsen.

Han påpeker at Kina har et annet forhandlingsutgangspunkt enn Canada og Mexico.

«Mens Nord-Amerika er sterkt avhengig av å opprettholde gode handelsforhold med USA, har Kina langt større kapasitet til å tåle økonomiske tilbakeslag og spille et langsiktig spill. Tirsdagens melding om økningen i tollsatser på mellom 10 og 15 prosent på utvalgte amerikanske varer er en tydelig beskjed om at Kina ikke vil la seg presse like enkelt som USAs nærmeste naboer», skriver Berntsen.

Asia

Kina melder nå om straffetoll på opp til 15 prosent på en rekke amerikanske varer. Landet svarer dermed på Donald Trumps straffetoll på kinesiske varer, som trådde i kraft fra midnatt tirsdag amerikansk tid.

Ifølge CNBC vil den høyeste tollsatsen, på 15 prosent, vil gjelde kull og flytende naturgass. Toll på 10 prosent vil gjelde råolje, landbruksutstyr, samt visse biler.

I Kina er markedene tirsdag fortsatt stengt som følge av den kinesiske nyttårsfeiringen.

I Japan stiger Nikkei 0,68 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,66 prosent. Hang Seng i Hongkong klatrer 1,31 prosent, og Kospi i Sør-Korea legger på seg 1,01 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med mars-levering er tirsdag morgen ned 1,12 prosent til 75,11 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,78 prosent til 71,86 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 75,72 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Da mandagens handel på New York-børsen åpnet, startet den i rødt samtidig som fryktindeksen steg markant. Fallet på New York-børsene avtok derimot etter at USA utsatte Mexico-tollen med én måned.

Likevel endte ukens første handelsdag med bred nedgang for de ledende indeksene på Wall Street. Den brede S&P 500-indeksen endte ned 0,76 prosent til 5.994,67. Industritunge Dow Jones falt 0,27 prosent til 44.422,31 og teknologiindeksen Nasdaq falt 1,2 prosent til 19.391,96.

Ifølge CNBC er det bilindustrien og leverandører i bilindustrien, produsenter av konsumvarer, tekstil- og klesbedrifter, stålindustri, jernbanetransport, logistikkselskaper, samt kjernekraftfirmaer tilknyttet kanadisk uran som er mest påvirket av Trump-tollen. General Motors falt 3,2 prosent på ukens første handelsdag, Ford falt 1,7 prosent og Tesla stupte hele 5,2 prosent.