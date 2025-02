Flex LNG-sjef Øystein Kalleklev trekker frem at utsiktene for bransjen på kort til mellomlang sikt er utfordrende. Det påpekes imidlertid at selskapet skal være godt forberedt på dagens svake marked, som derfor guider økonomiske resultater i 2025 i tråd med 2024-tallene.

Norsk Titanium faller 4,05 prosent til 2,37 kroner etter å ha lagt frem sine fjerdekvartalstall. Selskapet økte sine inntekter til 2,3 millioner dollar, opp fra 0,9 millioner i kvartalet før.

De gjentar nå sitt langsiktige mål om å oppnå en omsetning på 150 millioner dollar og en EBITDA-margin på 30 prosent i 2026.

Andre bevegelser

Ellers stiger Crayon 3,10 prosent til 106,50 kroner. Det ble i morges meldt at Softwareone Holding går videre med den planlagte fusjonen med Crayon og bekrefter sin intensjon om å søke om sekundærnotering på Oslo Børs.

Øverst på taperlisten finner vi Kjos-familiens kryptobørs NBX, som raser 24,93 prosent til 0,29 kroner.

Styret i Nordic Unmanne d begjærer oppbud etter umiddelbar likviditetsmangel på nesten 50 millioner kroner. Aksjen er suspendert.

Oljeprisen

Brent-oljen med mars-levering er tirsdag formiddag ned 1,04 prosent til 75,17 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,72 prosent til 71,90 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 75,72 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Equinor, som i morgen legger frem sine fjerdekvartalstall, faller 0,88 prosent til 270,95 kroner, mens Aker BP svekkes 0,93 prosent til 233,90 kroner. Vår Energi er ned 0,66 prosent til 34,70 kroner.

DNO endte mandag opp 5,9 prosent etter at Iraks nasjonalparlament vedtok å øke utbetalingene til oljeselskapene i landets kurdiske region, som kan være et skritt mot en gjenåpning av oljeeksporten. Tirsdag faller den tilbake 0,87 prosent til 13,75 kroner.