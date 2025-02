Oslo Børs stiger tirsdag etter rykter om at president Donald Trump ventes å signere en ordre om «maksimalt press» på Iran. Klokken 15.55 står hovedindeksen i 1.507,77 poeng, en oppgang på 0,7 prosent.

Oljeprisen (brent spot) går fra en nedgang på 1,5 prosent til en oppgang på 1,0 prosent og 76,05 dollar pr. fat.

Både Equinor og Frontline snur opp henholdsvis 1,5 og 4,4 prosent. Aker BP styrkes 1,4 prosent til 239,50 kroner. Vår Energi reverserer nedgangen på 2,0 prosent, og er nå ned kun 0,2 prosent til 34,94 kroner.

Etter et globalt børsfall mandag, utløst av helgens nyheter om Trumps tolltiltak mot Canada og Mexico, mente flere aktører at dette kunne være en forhandlingstaktikk fra presidenten. Mandag kveld bekreftet både Canada og Mexico at tollene blir utsatt med én måned.

Sjømataksjene fikk seg en trøkk etter toll-utspillene. Tirsdag henter Grieg Seafood seg inn igjen 1,9 prosent til 66,85 kroner, mens Mowi styrkes 0,3 prosent til 219,50 kroner.

Også Nordic Semiconductor, som i morgen presenterer sine tall for fjerde kvartal, snur opp. Aksjen falt mandag 4,8 prosent, og stiger nå 4,4 prosent til 113,25 kroner.

Elkem henter seg inn 3,5 prosent til 21,64 kroner.

Tirsdag morgen melder dog Kina at de gjengjelder med straffetoll på opp til 15 prosent på amerikanske varer.

Spår ellevill vekst

Flex LNG stiger 1,9 prosent til 295,60 kroner. Shippingselskapet hadde i perioden en snittinntjening for flåten på 75.319 dollar pr. dag, sammenlignet med 75.426 dollar pr. dag i perioden før.

Flex LNG-sjef Øystein Kalleklev trekker frem at utsiktene for bransjen på kort til mellomlang sikt er utfordrende. Det påpekes imidlertid at selskapet skal være godt forberedt på dagens svake marked, som derfor guider økonomiske resultater i 2025 i tråd med 2024-tallene.

Norsk Titanium faller 4,9 prosent til 2,35 kroner etter å ha lagt frem sine fjerdekvartalstall. Selskapet økte sine inntekter til 2,3 millioner dollar, opp fra 0,9 millioner i kvartalet før. De gjentar nå sitt langsiktige mål om å oppnå en omsetning på 150 millioner dollar og en EBITDA-margin på 30 prosent i 2026.

Andre bevegelser

Ellers stiger Crayon 1,8 prosent til 105,20 kroner. Det ble i morges meldt at Softwareone Holding går videre med den planlagte fusjonen med Crayon og bekrefter sin intensjon om å søke om sekundærnotering på Oslo Børs.

– Vi har kontakt med en rekke aksjonærer og jeg har foreløpig ikke møtt en eneste, utenfor styret i Crayon, som tydelig har uttalt støtte til dette. Dette oppkjøpet er garantert å feile om ikke et svært mye bedre tilbud kommer på bordet, sier styreleder Sverre Bjerkeli i Crayon-aksjonæren Hvaler Invest til TDN.

Styret i Nordic Unmanned begjærer oppbud etter umiddelbar likviditetsmangel på nesten 50 millioner kroner. Aksjen er suspendert.