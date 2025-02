Finanstilsynet om kundeutbytte fra bankene: – Svekker konkurransen

– Bruk av kundeutbytte skaper et marked der det er vanskeligere for kunder og eventuelle rådgivere å sammenligne priser mellom banker. Finanstilsynet mener det svekker konkurransen i markedet og er samlet sett til ugunst for kundene.

Det skriver Finanstilsynet i sitt høringssvar til Sparebankutvalgets rapport, som ble lagt fram i november i fjor. I rapporten foreslår utvalget å avskaffe sparebankenes adgang til å kunne utbetale utbytte til kundene.

Eksempler som er gjengitt i utvalgets rapport, viser at kunder med store boliglån og innskudd kan få over 12.000 kroner i kundeutbytte i enkelte sparebanker.

Vil ha avvikling av kundeutbytte

Finanstilsynet støtter utvalgets forslag om å avvikle adgangen til å betale ut kundeutbytte.

– Finanstilsynet (...) ser at banker med kundeutbytte fortsatt presenterer kundeutbytte som en belønning for kundelojalitet, herunder tilbyr kalkulatorer for å estimere hvor mye utbytte en kunde kan forvente å motta og opplyser om effekten av kundeutbytte i lånetilbud, skriver de.

Tilsynet mener at utbytte og markedsføringen skaper uheldige forventninger om regelmessige utdelinger blant kundene. De mener også at et slikt utbytte kan forverre bankens økonomiske situasjon i perioder med lav lønnsomhet.

Sparebankene: – Vil styrke forretningsbankene

I et debattinnlegg i Dagens Næringsliv søndag forsvarte toppsjefene i Jæren Sparebank, Sparebank 1 Østlandet, Rogaland Sparebank, Sparebanken Sør og Sparebanken Vest ordningen med kundeutbytte.

– Å fjerne kundeutbytte vil ikke gjøre noe annet enn å styrke forretningsbankene og svekke konkurransen. Da bør ikke konklusjonen være å frata nærmere 1,3 millioner sparebankkunder muligheten for kundeutbytte i en krevende tid med høye renter, skrev de.

(NTB)