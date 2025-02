Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent mens Dow Jones faller 0,1 prosent. S&P 500 er tilnærmet uforandret.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,57 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,9 prosent til 18,09.

Palantir Technologies

Palantir Technologies har lagt frem kvartalstall som var bedre enn forventet, samtidig som ledelsen har kommet med en sterk guiding. I fjerde kvartal 2024 omsatte teknologiselskapet for 828 millioner dollar og fikk et justert resultat på 0,14 dollar pr. aksje, Ifølge CNBC var det ventet et resultat på 0,11 dollar pr. aksje av en omsetning på 776 millioner dollar.

Aksjen stiger hele 21,2 prosent i åpningsminuttene.

Trump-effekten

De siste dagene har det vært mye frem og tilbake når det gjelder USAs tollsatser, og siste nytt er at tollsatsene mot Mexico og Canada er satt på vent, mens Donald Trump opprettholder den nye tollsatsen på ti prosent på kinesiske produkter.

«Som ventet ble det alt annet enn en rolig dag etter helgens tollbeskjeder og investorer prøver å holde følge med ny informasjon om Trumps tollforhandlinger», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Kina skal både ha annonsert en etterforskning av Google, og nye tollsatser på amerikanske produkter, etter Trumps utspill.

«Markedet er veldig volatilt og usikkert og investorer er spent på om en avtale kan bli nådd også her», skriver Handelsbanken.