Kraftige kursfall, tross positive overraskelser

Trump utsatte innføringen av en 25 prosent tollavgift på meksikanske og kanadiske varer. En 10 prosent ekstraavgift på import fra Kina består imidlertid, og de kinesiske myndighetene svarte raskt med samme mynt. Utviklingen bidro til at både Stoxx 600- og Dow Jones-indeksen var nær uendrede tirsdag ettermiddag.

Vodafone-kursen stupte imidlertid 8 prosent, etter at telekomgiganten meldte om et skuffende stort inntektsfall i hovedmarkedet Tyskland i fjerde kvartal. Stadig harderer konkurranse i mobilmarkedet er en utfordring.

For sveitsiske UBS ble nedturen på 7 prosent, selv om finanskonsernet slo analytikernes inntjeningsestimat, inntektene innfridde og et tilbakekjøpsprogram på opptil 3 milliarder dollar ble lansert. En forklaring var at netto renteinntekter svekket seg uventet mye.

For Ferrari pekte pilene derimot i riktig retning. Sportsbilaksjen var opp med hele 9 prosent, som følge av overraskende høy omsetning og lønnsomhet i fjerde kvartal. Selskapet økte marginene ved å selge flere av de dyreste modellene og ta ekstra betalt for skreddersydde versjoner. Ledelsen venter fortsatt «robust vekst» i 2025, noe som betyr at mange av de finansielle målsetningene for 2026 vil nås allerede i år.

En annen vinneraksjer var tyske Infineon Technologies, som steg med 10 prosent. Halvlederprodusenten venter nå uendrede eller litt høyere inntekter i regnskapsåret 2025, mens ledelsen tidligere hadde sett for seg et beskjedent fall. Også guidingen for første kvartal overrasket positivt. Toppsjefen forklarte at Infineon drar nytte av skyhøy AI-relatert etterspørsel og dessuten tar andeler i bildelmarkedet.

Det rant også inn kvartalsrapporter fra USA. Blant de velkjente selskapene som oversteg analytikernes inntekts- og inntjeningsestimat var PayPal, KKR, Merck og Estee Lauder, men deres aksjekurs falt likevel 6-18 prosent.

Palantir Technologies var S&P 500-indeksens største vinner, med en oppgang på rundt 25 prosent. Kunstig intelligens-drevet etterspørsel bidro til imponerende resultater i fjerde kvartal, samt overraskende sterk guiding for første kvartal og hele 2025.