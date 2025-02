Wall Street stabiliserer seg

Wall Street begynner å lande etter tollkaos, VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen faller med 9,2 prosent.

En time før børsen stengetid var S&P 500 og industritunge Dow Jones oppe med henholdsvis 0,7 og 0,4 prosent. Nasdaq blir løftet av Palantir-tall og stiger med 1,2 prosent.

Palantir Technologies har lagt frem kvartalstall som var bedre enn forventet, samtidig som ledelsen har kommet med en sterk guiding. I fjerde kvartal 2024 omsatte teknologiselskapet for 828 millioner dollar og fikk et justert resultat på 0,14 dollar pr. aksje, Ifølge CNBC var det ventet et resultat på 0,11 dollar pr. aksje av en omsetning på 776 millioner dollar. På formiddagen i New York var aksjen oppe med 23,3 prosent. Den enorme økningen gir Nasdaq en boost etter en kritisk uke.

Aksjer

Luksusbilselskapet Ferrari rapporterte tirsdag en betydelig oppgang i årsresultatet, og kunne melde om økende etterspørsel. Resultetet endte opp 21 prosent til 1,53 milliarder dollar. Aksjen stiger med 8,0 prosent.

Spotify stiger med 11,9 prosent etter at musikkstrømmetjenesten registrerte sitt første hele år med overskudd. Spotify avsluttet regnskapsåret 2024 med et nettoresultat på 1,14 milliarder euro og rapporterte høyere inntekter enn forventet i fjerde kvartal.

Paypal faller med 12,6 prosent etter å ha rapportet synkende vekst i kortbetaling. Til tross for dette leverte betalingsselskapet bedre resultater enn ventet for både fjerde kvartals inntjening og omsetning, samt en fremtidsprognose som overgikk analytikernes forventninger.

Etter børsens stengetid skal Google-eier Alphabet presentere kvartalstall, aksjen stiger med 2,0 prosent i forkant. Wall Street forventer at Alphabet vil rapportere en omsetningsvekst på 11 prosent etter et år preget av press, inkludert AI-kunngjøringer, produktfeil og regulatoriske søksmål.

Trump-effekten

De siste dagene har det vært mye frem og tilbake når det gjelder USAs tollsatser, og siste nytt er at tollsatsene mot Mexico og Canada er satt på vent, mens Donald Trump opprettholder den nye tollsatsen på ti prosent på kinesiske produkter.

«Som ventet ble det alt annet enn en rolig dag etter helgens tollbeskjeder og investorer prøver å holde følge med ny informasjon om Trumps tollforhandlinger», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Den kinesiske regjeringen innførte tollsatser på opptil 15 prosent på amerikansk import av kull og flytende naturgass, samt 10 prosent høyere avgifter på råolje, landbruksutstyr og utvalgte biler, med virkning fra 10. februar. Kina skal også ha annonsert en etterforskning av Google

«Markedet er veldig volatilt og usikkert og investorer er spent på om en avtale kan bli nådd også her», skriver Handelsbanken.