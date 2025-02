Administrerende direktør i Cleaves Securities, Per Olav Karlsen, må betale 3,9 millioner i erstatning i tillegg til sakskostnader på 600.000 kroner til Joakim Hannisdahl.

Dommen kom tirsdag, etter flere runder i retten.

Mangeårig Cleaves-forvalter Joakim Hannisdahl sa opp jobben i shippingfondet i 2022 for å starte for seg selv, og endte i full krangel med sin tidligere arbeidsgiver om når Hannisdahl kan starte opp sitt rivaliserende fond. Saken dreier seg om uenigheter rundt fordelingen av eierskap og overskudd fra fondsvirksomheten, skriver E24.

Ifølge dommen har Karlsen gjentatte ganger overført millionbeløp mellom selskaper. Retten slår fast at Cleaves Securities og Karlsen sammen er ansvarlige for å betale 3,9 millioner kroner i erstatning til Cleaves Fund Management AS.

Cleaves Fund Management eies med like andeler av Gersemi Holding og Cleaves Securities. Gersemi Holding er eid av Hannisdahl, mens Cleaves Securities indirekte kontrolleres 73 prosent av Karlsen.

– Vi er veldig overrasket over rettens beslutning og er selvfølgelig uenig. Nå må vi vurdere anke. Jeg trenger tid til å fordøye dommen, sier Karlsen på telefon til E24.