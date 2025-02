Entra: – En oppkjøpskandidat

Noe børsfest kan ikke Entra (ENTRA)-eierne slå i bordet med, som følge av en utbyttejustert kursavkastning de siste tolv månedene på tilnærmet null. Dette er en klart svakere avkastning enn det brede markedet, ettersom Hovedindeksen på Oslo Børs i tilsvarende periode er opp med godt over ti prosent.

En skuffende tredjekvartalsrapport sendte Entra-kursen klart ned, uten at dette har fått Goldman Sachs til å sette aksjen på kjøp. Investeringsbanken er gjennomgående forsiktig med tanke på utsiktene for nordiske kontoreiendommer, i en verden med fortsatt høye renter og i mange tilfeller en vel strukket selskapsverdsettelse som er vanskelig å forsvare i takt med ikke altfor spreke beleggsprosenter. Goldman Sachs tok også ned utbytteutsiktene, og spår at Entra-eierne kan se frem til et kontantutbytte for inneværende år og i 2026 på henholdsvis 2,97 og 4,07 kroner pr. aksje. På dagens kurser tilsvarer dette en direkteavkastning på kun 2,6 og 3,6 prosent.

Norske analytikere er imidlertid langt mer entusiastiske enn Goldman Sachs. En klar overvekt mener dagens markedsverdi på Entra på litt over 20 milliarder kroner, tilsvarende en aksjekurs på 113, representerer en utmerket kjøpsanledning. Argumentasjonen bygger i hovedtrekk på utsikter til stigende leieinntekter, fallende finanskostander og levelige selskapsmultipler. Enkelte analytikere spår dessuten at Entra er en potensiell oppkjøpskandidat.

Foto: Stig B. Fiksdal

Kjøp! Analytiker Simen Mortensen i DNB Markets har en kjøpsanbefaling på Entra med kursmål 140.



– Den låste eiersituasjonen, og leiemarkedet for øvrig, vil trolig prege Entra mest i 2025. Dagens eierskap der både Balder og Castellum er storeiere, vil nok på ett eller annet tidspunkt oppløses. Vi ser flere løsninger, der den ene svensken kjøper ut den andre, eller at begge storeierne i fellesskap kjøper opp Entra, og deretter fordeler eiendommene. Uansett hva som blir endelig utfall tror vi dette vil komme med et oppgjør for dagens aksjer tettere opp mot Net Asset Valuet, NAV. Sånn sett er Entra en oppkjøpskandidat med en fundamental oppside. Det store spørsmålet blir bare om dette kommer i 2025 eller om “venteleken” fortsetter enda lenger.

– Dog: Gitt eiersituasjon mener vi at aksjen er attraktivt priset i forhold til forventet inntjeningsvekst frem mot 2026. Vi ser økte leieinntekter fra prosjekter samt lavere finanskostnader i takt med fallende renter.