Man skulle kanskje tro at et dyrt marked skaper grunn til bekymring, men på spørsmål om hvilke faktorer som bekymrer investorene, har kun 22 prosent inflatert verdsetting på topp tre. Det er et tankekors. De tre faktorene som flest investorer har på topp tre, er: Geopolitisk risiko (51 prosent), renter og pengepolitikk (46 prosent) og inflasjon (31 prosent).

Det er også verdt å merke seg at geopolitisk risiko har kommet voldsomt på agendaen det siste året, med en oppgang på hele 15 prosentpoeng. Renter og pengepolitikk samt inflasjon ser ut til å bekymre investorene mindre enn før, med fall på henholdsvis elleve og 15 prosentpoeng.

Et nytt tema som bekymrer investorene, er en stagnasjon av verdenshandelen, som 24 prosent har på topp tre. Det er neppe uventet at dette temaet har funnet veien til listen, gitt Trumps utspill om økte tollavgifter.

Gjerstad påpeker at alle topp fem-temaene får mye oppmerksomhet, men sier det er klart at geopolitikk, inflasjon og renter har vært i særskilt fokus det siste året.

Lavere forventninger på sikt

I rapporten kan man lese at investorene forventer en årlig totalavkastning på 7,3 prosent de kommende tre årene. Dette er en nedgang på ett prosentpoeng fra i fjor, men fortsatt det nest høyeste tallet siden 2010.

Muligens henger nedgangen sammen med den sterke avkastningen på amerikanske børser det siste året. Den er også konsistent med tall som viser at investorene har blitt litt mindre positive til markedet den kommende treårsperioden. Mens hele 73 prosent var “bullish” eller “extremely bullish” i fjor, er 61 prosent det samme nå.

Sammenlignet med S&Ps sterke avkastning på snaut 12 prosent de siste ti årene, som riktignok delvis kan tilskrives “The Magnificent 7”-aksjene, kan en forventet avkastning på 7,3 prosent fremstå som edruelig. Samtidig er treårsyielden på amerikanske statsobligasjoner 4,3 prosent, og det er nærliggende å spørre om aksjeinvestorene får tilstrekkelig betalt for risikoen de tar. Får de ikke det, kan det være et faresignal.

Så er det et annet spørsmål om amerikanske rentepapirer er et gunstig sted å investere.

Traff godt på AI

I rapporten er det én faktor som skiller seg ut: kunstig intelligens. 46 prosent av respondentene svarte at aksjemarkedet er for optimistisk med tanke på utvikling og regulering av AI. Kun 12 prosent svarte at markedet er for pessimistisk.

På bakgrunn av kinesiske DeepSeeks ferske gjennombrudd innen AI kan det virke som en viss skepsis var fornuftig.