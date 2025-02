DNB fikk et resultat før skatt på 13.334 millioner kroner i fjerde kvartal. På forhånd ventet analytikerne et resultat på 12.533 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av selskapet selv.

– Norsk økonomi går godt, og det gjenspeiles i DNBs resultater. Vi så et tydelig taktskifte i sommer, og aktiviteten har tiltatt gjennom høsten. Vi går inn i 2025 med økende aktivitet i boligmarkedet og stadig flere kunder som ønsker finansiering, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB.

DNB har gjennom kvartalet hatt utlånsvekst på 2,5 prosent, med positiv utvikling i alle kundegrupper.

– God vekst over hele linjen er resultatet av at vi har hjulpet mange selskaper både i og utenfor Norge med sine prosjekter. God rådgivning bidrar til å skape verdi både for kundene og for DNB. Dette ser vi blant annet i inntektene fra andre områder enn utlån, der resultatet i fjerde kvartal viser at mange kunder etterspør kompetansen vår, sier Braathen.

DNB (Mill. kr) 4. kv./24 4. kv./23 Totale inntekter 21.716 19.998 Rentenetto 16.718 15.997 Resultat før skatt 13.334 11.366 Resultat etter skatt 12.675 9.403

Utbyttefest

De sterke resultatene bidrar til at DNBs styre vil foreslå for generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på 16,75 kroner pr. aksje for 2024, tilsvarende 25 milliarder kroner. Analytikerkorpset ventet til sammenligning et utbytte på 17 kroner pr. aksje, ifølge Bloomberg.

– Rundt halvparten av DNBs utbytte går direkte tilbake til det norske samfunnet gjennom statens eierskap, Folketrygdfondet og Sparebankstiftelsen DNB. Med det foreslåtte utbyttet vil det for disse tre aktørene alene innebære omkring 12,2 milliarder kroner som går tilbake til fellesskapet, sier Braathen.

Det ble ikke lansert noen nye tilbakekjøpsprogrammet, men DNB opplyser om at det vil be om fornyet fullmakt til tilbakekjøp «i tråd med tidligere år».

Nordmenns sparing har vært høy de siste årene, og i DNB var netto tegning av fond på det høyeste noensinne i desember. Kundene økte fondssparingen sin i 51 av årets 52 uker.

– Kundene våre håndterer økonomien sin godt. Vi har svært lite mislighold, en lav og fallende andel boliglånskunder med avdragsfrihet, og vi ser at mange har rom for sparing. Antallet spareavtaler har fortsatt å vokse gjennom året, sier Braathen.