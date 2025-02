Rettferdig konkurranse kan gi billigere boliglån

Adam Smith, økonomifagets far, hadde ingen illusjoner om næringslivsfolks ønske om å skaffe seg privilegier, og skrev dette i sitt hovedverk «Wealth of Nations»:

«Mennesker i samme bransje møtes sjelden, selv for hygge og underholdning, uten at samtalen ender i en sammensvergelse mot allmennheten eller i en plan om å øke prisene.»

I dag er det forhåpentligvis sjelden at konkurrenter møtes for å avtale økte priser. Derimot ser man ofte at etablerte næringsinteresser samler seg for å argumentere for særfordeler.

Så også i banknæringen, som vi ser fra de negative reaksjonene på to gode nyheter på tampen av fjoråret: Innføring av likere kapitaldekningskrav og forslag om å tette smutthullet som gjør at allmennyttige midler kan brukes til kundeutbytte.

Den første nyheten kom da Finansdepartementet kunngjorde en endring i beregningen av kapitalkrav som fjerner den urimelige fordelen store banker (IRB-banker) har hatt sammenlignet med små og mellomstore banker. Ikke overraskende likte storbankene det dårlig.

Endringen av kapitaldekningsreglene standardiserer reglene for beregning av egenkapitalen banker må holde bak hvert enkelt lån i EU/EØS, og disse er nå vedtatt innført også i Norge. Endringene skal gjennomføres 1. juli. Det er på tide.

Altfor lenge har de såkalte IRB-bankene, basert på egne modellberegninger, kunnet holde vesentlig mindre egenkapital bak sine utlån sammenlignet med standardbanker, typisk mindre og mellomstore banker.

Et sentralt poeng er at risikoen for tap på boliglån uansett er svært lav, og det er ikke høyere tap i standardbankene enn i IRB-bankene. De interne modellene for å beregne risiko og pris har egentlig ikke hatt noen annen effekt enn å gi de store bankene en særfordel: Er du «stor» kan du holde mindre egenkapital som prosentandel av lånet enn om du er «liten». I bankverdenen er dette svært viktig.

Jeg forstår at det føles hyggelig for kunden å få kundeutbytte. Men dette har en negativ side for konkurransen

For standardbankene vil den nye beregningsmetoden også i større grad ta hensyn til belåningsgraden for lånet og hva det lånes ut til. For den som tilbyr boliglån til kunder med moderat belåningsgrad og ryddig økonomi, er det en stor fordel.

Alt i alt gjør endringen det langt enklere å konkurrere med de etablerte bankene, til glede for kundene.

Den andre nyheten kom da det såkalte Sparebankutvalget foreslo å fjerne det skattegunstige smutthullet en del sparebanker bruker for å skape kundelojalitet under dekke av «allmennyttige formål». Ikke overraskende liker kundeutbyttebankene det dårlig.