Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen onsdag:

Minst 12.000 utleieboliger til en verdi av rundt 60 milliarder kroner er blitt solgt i Oslo de seneste fem årene.

Henning Lauridsen, sjef for Eiendom Norge, sier leiemarkedet i hovedstaden aldri blir det samme igjen. Han mener det ikke bare fører til en svekkelse av leietilbudet, men også endrer strukturen i hele markedet. Han tror nedsalget vil fortsette i ganske høy takt fremover.

Jens Stoltenberg gjør comeback i norsk politikk ved å ta over som finansminister etter Trygve Slagsvold Vedum.

Stoltenberg sier han går inn i jobben med stor respekt, og poengterer at det er en usikker verden og fare for en ny global handelskrig. Han sier Norge først og fremst skal gjøre alt for å hindre at det blir innført handelsrestriksjoner mot norske varer.

Egil Stenshagen har gjort 3,5-gangeren i interiørkjeden Kid. Nå ser han ut til å følge Kid-sjef Anders Fjeld ut døren ved å selge seg kraftig ned.

De seneste ukene har familien Stenshagen, gjennom Stenshagen Invest, solgt unna på høye kurser. De 62 millioner kronene som er investert i Kid-aksjer, er blitt til over 220 millioner kroner siden starten i desember 2017.

På lederplass skriver Trygve Hegnar at Jens Stoltenberg som finansminister er et kupp og et strålende sjakktrekk for Arbeiderpartiet.

Landets nye finansminister kommer til riktig tid. Norge svømmer i penger, men Stoltenberg må sørge for at de brukes klokere. I debattene frem til valget får Erna Solberg noe å bryne seg på. Stoltenberg er bedre enn Trygve Slagsvold Vedum, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

Equinor: Kl. 06.45, webcast kl. 10.00

Nordic Semiconductor: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

DNB: Kl. 07.30, hovedkontoret kl. 09.30, webcast, tlf kl. 13.30

Stainless Tankers: Webcast kl. 11.00

Fremtind Forsikring

Makro:

Norge: Eiendom Norge boligpriser januar, kl. 11.00

Japan: PMI tjenester januar endelig, kl. 01.30

Kina: Caixin PMI tjenester januar, kl. 02.45

Sverige: PMI tjenester januar, kl. 08.30

Frankrike: Industriproduksjon desember, kl. 08.45

Spania: PMI tjenester januar, kl. 09.15