Etter å ha vært stengt som følge av nyttårsfeiring, åpnet de kinesiske markedene opp igjen onsdag.

Tirsdag ble det kjent at Kina innfører opp til 15 prosent toll på flere amerikanske varer. Det kom som en gjengjeldelse etter at Donald Trump i helgen varslet straffetoll på kinesiske varer.

Morningstars Asia-analytiker Kai Wang sier imidlertid til CNBC at Kinas nye tollsatser «stort sett er symbolske, gitt at bare 12 prosent av den totale importen fra USA vil være underlagt toll».

I Kina var det positiv stemning i åpningen, men det har nå snudd. Shanghai Composite faller nå 0,49 prosent, mens CSI 300 er ned 0,42 prosent. Hang Seng i Hongkong svakkes 0,88 prosent.

I Japan stiger derimot Nikkei 0,13 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,25 prosent.

Kospi i Sør-Korea er opp 1,09 prosent. Ferske tall viser onsdag at landets konsumprisindeks (KPI) for januar steg 0,7 prosent fra måneden før og 2,2 prosent over året. Sistnevnte er høyere enn økonomenes forventninger på 1,97 prosent.

Nifty 50 i India klatrer 0,10 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,51 prosent, mens Straits Times i Singapore er ned 0,32 prosent.