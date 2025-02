Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,2, eller innenfor intervallet [-0,6, 0,2] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at børsindeksene verden over falt markant tidligere i uken på frykt for en ny runde med økonomisk krigføring mellom USA og dets viktigste handelspartnere, for så å hente inn alt det tapte på to dager.

«Trumps uortodokse stil når det gjelder ordbruk og ambisjoner, bringer med seg økt volatilitet i finansmarkedene», påpeker analytikeren.

Berntsen skriver videre at aktiviteten på de asiatiske børsene var tilbake til normalen etter endt kinesisk nyttårsfeiring onsdag.

«Samtalene mellom Trump og Xi Jinping, som etter planen skulle finne sted i går, er utsatt. Det ligger i kortene at kinesiske myndigheter ikke er like interesserte i å imøtekomme Trump med det første når det gjelder tollkrigen», skriver han.

«Kina har en rekke strukturelle og strategiske fordeler som gjør det vanskeligere for Trump (og USA generelt) å få gjennomslag i forhandlinger sammenlignet med mindre økonomier som Canada eller Mexico. Mens de sistnevnte landene ofte søker kompromisser for å unngå skade på sin økonomi, kan Kina innta en langt mer utholdende posisjon, delvis på grunn av sitt økonomiske system og sin politiske struktur. Dette gjør det vanskeligere å presse Kina til raske innrømmelser», fortsetter Berntsen.

Han skriver videre at også EU har betydelig økonomisk makt som kan brukes til å påvirke USA, men at fraværet av en samlet politisk og militær strategi gjør at USA ofte klarer å dominere bilaterale forhandlinger.

«Dersom Europa klarer å forene sin økonomiske kraft med en sterkere strategisk tilnærming, vil det kunne bli en langt sterkere motvekt til USA i globale maktspill på sikt. Bare tiden vil vise», påpeker analytikeren.

Asia

Etter å ha vært stengt som følge av nyttårsfeiring, åpnet de kinesiske markedene opp igjen onsdag.

Tirsdag ble det kjent at Kina innfører opp til 15 prosent toll på flere amerikanske varer. Det kom som en gjengjeldelse etter at Donald Trump i helgen varslet straffetoll på kinesiske varer.

I Kina var det positiv stemning i åpningen, men det har nå snudd. Shanghai Composite faller nå 0,49 prosent, mens CSI 300 er ned 0,42 prosent. Hang Seng i Hongkong svakkes 0,88 prosent.

I Japan stiger derimot Nikkei 0,13 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,25 prosent. Kospi i Sør-Korea er opp 1,09 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med mars-levering er onsdag morgen ned 0,17 prosent til 76,07 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,03 prosent til 72,68 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 76,40 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Tirsdag steg Nasdaq hele 1,4 prosent til 19.654,02. S&P 500 klatret 0,7 prosent til 6.037,83. Dow Jones økte med 0,3 prosent til 44.555,73.

Man skulle tro forfatterene av Guinness rekordbok vandret på Wall Street denne tirsdagen. Hele 19 selskaper på notert på S&P 500 nådde en «all-time high». Blant disse var Netflix, Amazon, Alphabet, Walmart og Palantir.

Sistnevnte ga Nasdaq et løft etter en oppgang på 24,0 prosent. Selskapet la tirsdag frem kvartalstall som var bedre enn forventet, samtidig som ledelsen har kom med en sterk guiding.

Spotify hoppet med 13,3 prosent etter at musikkstrømmetjenesten registrerte sitt første hele år med overskudd.