Bewi fusjonerer nå sin råvarevirksomhet (Raw) med Unipol for å skape en ledende EPS-produsent i Europa, opplyses det i en børsmelding.

Bewi vil sitte på 49 prosent av aksjene i det sammenslåtte selskapet.

Selskapet mottar også 75 millioner euro i kontanter, noe som ifølge meldingen muliggjør vekst i segmenter med høyere margin.

– Gejnnom denne transaksjonen styrker vi Raws posisjon i det europeiske EPS-markedet. Vi opprettholder de operasjonelle fordelene ved å være vertikalt integrert, samtidig som vi legger til rette for vekst i vår nedstrømsvirksomhet. Her har vi høyere marginer og ser et høyere vekstpotensial både organisk og gjennom oppkjøp, sier Bewi-sjef Christian Bekken.

Det fusjonerte selskapet vil omfatte fire råvareanlegg med en årlig produksjon på totalt 375.000 tonn EPS. Selskapet har årlige inntekter på rundt 400 millioner euro, og forventes å kunne finansiere eventuelle investeringer i egen balanse og ha betydelig utbyttekapasitet.