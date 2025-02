Handelsbanken kunne vise til en økning i driftsresultatet i fjerde kvartal, men et lavere årsresultat sammenlignet med året før. Banken foreslår likevel en økning i utbyttet til aksjonærene.

Til sammen fikk den svenske banken inn 16 milliarder svenske kroner i omsetning i fjerde kvartal, en økning på 3 prosent på årsbasis sammenlignet med samme periode året før.

Driftsresultatet for fjerde kvartal økte til 9,18 milliarder svenske kroner, opp fra 9,06 milliarder i tredje kvartal.

Økt utbytte

For hele året fikk Handelsbanken en omsetning på 62,3 milliarder svenske kroner, som er mindre enn én prosent vekst fra året før. Driftsresultatet for hele 2024 endte på 35,02 milliarder kroner, en nedgang på 4 prosent fra året før.

I løpet av fjoråret har banken gjennomført tiltak for å gjøre driften mer kostnadseffektiv.Dette har ført til at banken har kuttet 778 ansatte, som tilsvarer 6 prosent av arbeidsstokken.

Til tross for nedgangen i årsresultatet, foreslår styret å øke det ordinære utbyttet til 7,50 kroner pr. aksje, opp fra 6,50 året før. I tillegg foreslås et ekstraordinært utbytte på samme nivå, noe som samlet gir aksjonærene 15 kroner per aksje.

Bankens egenkapitalavkastning var 14,6 prosent for året, en nedgang fra 15,9 prosent i 2023, mens kjernekapitaldekningen holdt seg stabil på 18,8 prosent.

Sterk vekst i Norge

Handelsbankens norske avdeling fikk en omsetning på 1,6 milliarder svenske kroner i fjerde kvartal, en økning på 14 prosent sammenlignet med samme periode året før. Driftsresultatet økte med 40 prosent, til 883 millioner.

Netto renteinntekter i Norge vokste med 3 prosent til 1,4 milliarder svenske kroner i fjerde kvartal, mens netto provisjonsinntekter økte med 8 prosent til 189 millioner svenske kroner, med sterk vekst innen fondsforvaltning og betalingsformidling, opplyser banken.

For hele året økte renteinntektene med 12 prosent, og bidro dermed til at Norge-avdelingen fikk en total omsetning på nesten 6 milliarder svenske kroner, opp 11 prosent fra 5,4 milliarder. Driftsresultatet endte på 2,9 milliarder svenske kroner, som var en oppgang på 10 prosent fra året før.

Den gjennomsnittlige utlånsporteføljen i Norge la på seg 6 prosent til 323,8 milliarder norske kroner i 2024, drevet av en boliglånsvekst på 17 prosent. Totale innskudd forble stabile på 97,1 milliarder norske kroner, men innskudd fra privatkunder steg med 28 prosent, mens bedriftsinnskudd falt med 14 prosent.

Forvaltningskapitalen økte til 53 milliarder svenske kroner, hvorav fondsvolumet steg til 51 milliarder svenske kroner.