– Utvilsomt en av de beste årene for hedgefond

«2024 var utvilsomt en av de beste årene for hedgefondindustrien i nyere tid», skriver Goldman Sachs i en ny rapport om bransjen.

Til tross for at markedene leverte tosifrede avkastninger for andre år på rad, overgikk hedgefondene dette på tvers av handelsstrategier. De fleste hedgefond leverte tosifrede resultater, og hver strategi ga positiv avkastning.

Det som skilte seg mest ut i 2024 var long/short aksjefond og kvantitative strategier.

Samlet sett leverte hedgefondene 12,2 prosent avkastning i 2024, som var rundt 2 prosentpoeng høyere enn den klassiske 60/40-porteføljen – 60 prosent aksjer og 40 prosent rentepapirer.



«Det er relativt sjeldent at hedgefond klarer å slå en 60/40-portefølje i et sterkt oppgangsår for markedet. Historisk sett har hedgefond prestert best relativt til markedet i nedgangsår, flate markeder og moderate oppgangsår – spesielt i betydelige nedgangsår, hvor de har vært i stand til å beskytte mot nedsiderisiko og ofte oppnå positiv avkastning», skriver meglerhuset.

Les også Knuste alle andre nordiske hedgefond i fjor Ole Christian Wendel, Martin Helgheim og Ole Mohr Nordviste leverte 144 prosent avkastning i 2024 og ble den soleklare vinneren i Norden.

– Mest populære aktivaklassen

Ifølge en årlig investorundersøkelse hos Goldman, med 358 firmaer som respondenter, var 91 prosent av hedgefondporteføljene i tråd med eller over forventningene – det høyeste noensinne.

«Hedgefond er nå den mest populære aktivaklassen totalt sett, og har forbigått private credit», skriver meglerhuset.

Det var noen strategier som slet mer enn andre, blant annet CTA og systematisk makro. De nevnte strategiene leverte positiv avkastning, men møtte utfordringer knyttet til hyppige markedssvinger drevet av usikkerhet rundt rentekutt.

Blant vinnerne var aksjefond som både går long og short. Nesten alle segmenter i gruppen fikk bedre avkastning enn de gjorde i 2023. Ikke overraskende var TMT-fondene blant vinnerne i gruppen, da de kapitaliserte på oppgangen i techsektoren. Forvaltere innen helsesektoren møtte utfordringer, men leverte til slutt nesten 10 prosent avkastning.