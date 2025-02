Teknologirally på Oslo Børs

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,5 prosent før den sluttet på 1.502,11 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 75,14 dollar, ned 1,4 prosent.

Equinor falt hele 4,1 prosent til 266,35 kroner etter selskapets kapitalmarkedsdag og kvartalspresentasjon. Oljekjempen kutter nå i både investeringer og kapasitet innen fornybart, og meldte samtidig at det skal deles ut 100 milliarder kroner i utbytter og tilbakekjøp til aksjonærene i løpet av 2025.

Onsdag morgen la Nordic Semiconductor frem sine tall for fjerde kvartal. Fasiten viste at omsetningen landet på 150,2 millioner dollar, opp fra 108,2 millioner dollar samme kvartal året før. Det var akkurat over intervallet som ble guidet ved fremleggelsen i tredje kvartal. Aksjen gikk opp 21,1 prosent før den sluttet på 136,10 kroner.

DNB gikk opp 1,2 prosent til 243,00 kroner etter å ha lagt frem knalltall for fjerde kvartal. Bankgiganten fikk et resultat før skatt på 13,33 milliarder kroner, og skal nå dele ut 25 milliarder kroner i utbytte. På forhånd ventet analytikerne et resultat på 12,53 milliarder kroner, ifølge estimater innhentet av selskapet selv.

– Norsk økonomi går godt, og det gjenspeiles i DNBs resultater. Vi så et tydelig taktskifte i sommer, og aktiviteten har tiltatt gjennom høsten, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB.

Tirsdag steg Frontline over fem prosent på rykter om at USAs president Donald Trump skulle signere en ordre om «maksimalt press» på Iran. Ordren ble signert, og onsdag falt aksjen 1,7 prosent til 206,00 kroner.

Bewi fusjonerer sin råvarevirksomhet med Unipol for å skape en ledende EPS-produsent i Europa. Nyheten sendte aksjen opp 4,0 prosent til 28,50 kroner.

Lokotech Group falt 5,4 prosent til 2,44 kroner etter at selskapet meldte at det vurderer å hente inn 125-175 millioner kroner i ny kapital i form av hybridgjeld, konvertible lån, egenkapital eller en kombinasjon av disse.

SpareBank 1 Markets tar opp dekning av Envipco, med en kjøpsanbefaling og kursmål 95 kroner, noe som bidro til å sende aksjen opp 2,8 prosent til 74,50 kroner. Elkem falt 1,1 prosent til 21,70 kroner selv om SEB oppjusterte kursmålet fra 26 til 30 kroner, og gjentok sin kjøpsanbefaling på aksjen.