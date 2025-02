Kvartalstall preger aksjehandelen

Nye kvartalsrapporter påvirket en rekke enkeltaksjer onsdag. Novo Nordisk-kursen steg med 4 prosent, etter at legemiddelprodusenten publiserte overraskende gode topp- og bunnlinjetall. Salget av slankemedikamentet Wegovy var nesten like imponerende som analytikerne hadde sett for seg, med en 107 prosent økning fra samme periode året før.

Også GlaxoSmithKline leverte uventet høye inntekter og inntjening. Et fall i vaksinesalget falt ble mer enn oppveid av vekst i blant annet HIV- og astmasegmentet. Ledelsen spår 3-5 prosent omsetningsvekst i år, mens inntjeningen skal bli 6-8 prosent høyere. Dessuten skal det kjøpes tilbake aksjer for 2 milliarder pund. GSK-kursen steg med rundt 8 prosent.

I motsetning til Equinor overrasket TotalEnergies positivt på både topp- og bunnlinjen. LNG- og kraftvirksomheten var lyspunkter, og nettoresultatet ble 8 prosent bedre enn i det foregående kvartalet. Videre venter ledelsen høyere gasspriser og solid produksjon i den innevæende perioden. Aksjekursen la på seg nesten 2 prosent.

I USA var Uber-aksjen ned med godt over 7 prosent ved halv fem-tiden onsdag, selv om inntektene i fjerde kvartal oversteg konsensusestimatet. Problemet var uventet lav lønnsomhet, samt svak guiding for første kvartal.

For Harley Davidson, som er børsnotert med symbolet HOG, ble nedturen på 5 prosent. Motorsykkelsalget stupte 35 prosent, til 688 millioner dollar, og i tillegg ble underskuddet verre enn ventet. Toppsjefen skyldte på høyere renter, «markedsforholdene» og at forhandlere krympet sine lagre. Prognosen for 2025 innebærer et inntjeningsfall på 0-5 prosent, mens analytikerne hadde estimert en vekst på mer enn 6 prosent.

For øvrig var Boston Scientific, Stanley Black & Decker og The New York Times blant de store selskapene som slo meglerhusenes topp- og bunnlinjeestimater. Førstnevnte fikk et kursløft på 2 prosent, mens verktøyprodusenten Stanley Black & Decker ble 3-4 prosent mindre verdt. The New York times var gruppens klart største taper, med en nedtur på 10-11 prosent.