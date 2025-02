Med en times handel igjen på New York-børsen er Nasdaq-indeksen marginalt ned til 19.652,55 poeng, S&P 500 er opp 0,24 prosent til 6.052,37 poeng. Dow Jones er indeksen med størst økning på 0,6 prosent til 44.816,68.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,46 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 5,9 prosent til 16,19.

AI-smell

Halvlederprodusenten AMD kunne vise til inntjening som slo forventningene, men straffes likevel hardt på børsen etter at inntjeningen knyttet til datasentre var svakere enn forventet. Aksjen er ned 7,3 prosent til 110,81 dollar per aksje. Fasiten for fjerde kvartal kunne vise til en inntjening per aksje på 1,09 dollar mot forventet 1,08 dollar. Selskapet kunne vise til 3,86 milliarder dollar i inntekter knytte til datasentre, som var en økning på 69 prosent mot fjerde kvartal året før. Dette var ikke nok til å tilfredsstille markedet, konsenus hentet inn gjennom FactSet forventet salg på 4,14 milliarder dollar.

Alphabet

Alphabet-aksjen stuper 7,7 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon. I fjerde kvartal 2024 omsatte teknologigiganten for 96,47 milliarder dollar og fikk et resultat på 2,15 dollar pr. aksje. Ifølge CNBC var det ventet en omsetning på 96,56 milliarder dollar og et resultat på 2,13 dollar pr. aksje.

Samtidig varsler ledelsen at det skal brukes titalls milliarder dollar på å bygge ut tilbudet av kunstig intelligens.

Makro

Det ble skapt 183.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i januar, viser Automatic Data Processings (ADP) nye nasjonale sysselsettingsrapport onsdag. Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på 150.000.

Samtidig har det blitt kjent at den amerikanske handelsbalansen viste et underskudd på 98,4 milliarder dollar i desember, mens det var ventet et underskudd på 96,6 milliarder dollar, ifølge Trading Economics.

Trump

«Denne uken har det blitt sluppet en rekke makrotall og ikke minst selskapsresultater, men disse har nærmest druknet i nyhetsstrømmen knyttet til Trump i perioden. Det ligger i kortene at nyhetsstrømmen rundt Trump vil fortsette med full styrke fremover, men over tid vil finansmarkedene forholde seg til fundamentale nøkkeltall», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Analytikeren understreker at de amerikanske nonfarm payrolls-tallene som slippes på fredag kan endre dynamikken i både aksje-, rente- og valutamarkedet.