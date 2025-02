Bred oppgang på Wall Street: AI-aksje straffet etter kvartalstall

Handelsdagen avsluttet med bred oppgang på New York-børsen, Nasdaq-indeksen opp 0,2 prosent til 19.692,33 poeng, S&P 500 avsluttet med oppgang på 0,4 prosent til 6.061,48 poeng. Dow Jones er indeksen med størst økning på 0,7 prosent til 44.873,22.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,46 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 6,6 prosent til 16,08.

AI-smell

Halvlederprodusenten AMD kunne vise til inntjening som slo forventningene, men straffes likevel hardt på børsen etter at inntjeningen knyttet til datasentre var svakere enn forventet. Aksjen endte ned 6,3 prosent til 112,01 dollar per aksje. Fasiten for fjerde kvartal kunne vise til en inntjening per aksje på 1,09 dollar mot forventet 1,08 dollar. Selskapet kunne vise til 3,86 milliarder dollar i inntekter knytte til datasentre, som var en økning på 69 prosent mot fjerde kvartal året før. Dette var ikke nok til å tilfredsstille markedet, konsenus hentet inn gjennom FactSet forventet salg på 4,14 milliarder dollar.

Nvidia hadde på sin side en svært god dag på børsen med en oppgang på 5,4 prosent til 125,0 dollar per aksje. Med det står AI-giganten med en utvikling på minus 9,1 prosent på børsen så langt i år. Dagens oppgang i aksjen kommer som et resultat på kommunikasjonen fra Alphabet om å øke investeringene innenfor kunstig intelligens. Ved kvartaltsrapporteringen kommuniserte Google-eieren investeringsplaner opp mot 75 milliarder dollar bare i år. Videre kunne adm. direktør i Alphabet Sundar Pichai på en investorpresentasjon som ble holdt sammen med kvartalsrapporten at de hadde intensjoner om å opprettholde det sterke samarbeidet med Nvidia.

Alphabet

Alphabet-aksjen stupte 6,9 prosent til 193,30 dollar per aksje etter selskapets kvartalspresentasjon. I fjerde kvartal 2024 omsatte teknologigiganten for 96,47 milliarder dollar og fikk et resultat på 2,15 dollar pr. aksje. Ifølge CNBC var det ventet en omsetning på 96,56 milliarder dollar og et resultat på 2,13 dollar pr. aksje.