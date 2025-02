Sent onsdag kveld kom Runar Vatnes 2023-regnskap, Vatne Capital, med regnskapstall for 2023. Det var ingen hyggelig lesing.

På konsernnivå fikk holdingselskapet et resultat før skatt på minus 395 millioner kroner. Til sammenligning var resultatet på minus 252 millioner kroner i 2022.

Ved utgangen av 2023 hadde investoren en bokført egenkapital på 358 millioner kroner, ned fra 747 millioner kroner i 2022.mens den samlede gjelden utgjorde snaut 4,3 milliarder kroner.

Den bokførte gjelden beløper seg til snaut 4,3 milliarder kroner, hvorav hele 3,2 milliarder kroner står oppført som kortsiktig gjeld.

«2023 ble i likhet med fjoråret preget av svak økonomisk utvikling og et negativt resultat for konsernet. Dette skyldes i stor grad en videreføring av de trendene som gjorde seg gjeldende i markedet i 2022, med vedvarende høy inflasjon og fortsatt økende renter», skriver Runar Vatne i årsberetningen.

Blytung utvikling

I rapporten skriver Vatne at dette har påvirket eiendomsverdiene og nettoinntektene negativt, selv om noe blir kompensert med inflasjonsjusterte leier.

«Samtidig hadde konsernets aksjeportefølje svak utvikling gjennom året, selv om det generelle aksjemarkedet hadde en positiv utvikling. Konsernet har fortsatt å tilpasse seg et mer urolig marked og høyere rentekostnader ved gradvis salg av både eiendom og finansielle investeringer for å redusere gjelden og bedre likviditetssituasjonen i konsernet, samt at man også har gjort tilpasninger i organisasjonen for å redusere kostnader. Dette har også fortsatt inn i 2024», skriver han, og fortsetter: