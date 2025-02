Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen torsdag:

Investornytt-gründer Espen Teigland hausset ellevilt i droneselskapet Nordic Unmanned og spådde kurshopp på 250 prosent . Så måkte han ut egne aksjer, før selskapet gikk konkurs.

På det meste hadde aksjekursen i Nordic Unmanned da vært opp 100 prosent. Etter Finansavisens beregninger tjente Teigland 288.000 kroner på de realiserte aksjene i droneselskapet. Han påpeker selv at han fortsatt har aksjer for over 400.000, som nå er tapt.

DNB tjener penger som aldri før og deler ut 25 milliarder kroner i utbytte til aksjonærene. Storbanken holder også døren åpen for tilbakekjøp av egne aksjer.

I fjerde kvartal 2024 tjente DNB 13,3 milliarder kroner før skatt, betydelig over analytikernes forventninger. Netto renteinntekter på 16,7 milliarder kroner var også godt over konsensus.

Equinor-ledelsen klarte heller ikke i år å blidgjøre investorene under kapitalmarkedsdagen sin i London. Tross store, etterlengtede kutt innen fornybar energi, falt aksjen 4 prosent.

John Olaisen, analysesjef i ABG Sundal Collier, er veldig overrasket. Han spådde at aksjen ville stige så mye som 5-6 prosent. Vidar Lyngvær, analytiker i Danske Bank, synes markedsreaksjonen var merkelig. Han hadde ventet en oppgang på 2-3 prosent.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om regjeringens løfter. Når Jens Stoltenberg nå er blitt finansminister, er spørsmålet kommet om løftet om ingen økning i det totale skatte- og avgiftsnivået i år og de neste fire årene vil bestå.

Det må det jo. Løftet er kommet fra regjeringen og har intet med Stoltenberg å gjøre. Noe annet vil være et gigantisk velgersvik, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

REC Silicon: Kl. 06.30, webcast kl. 08.00

Airthings: Kl. 07.00, hos Danske Bank kl. 08.00, webcast

Atea: Kl. 07.00, selskapets lokaler kl. 08.00, webcast

DNO: Kl. 07.00, webcast kl. 14.00

Tekna Holding: Kl. 07.00, webcast kl. 19.00

Telenor: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Odfjell: Kl. 20.00, pres. fredag

Makro:

Norge: SBB lønn 2024, kl. 08.00