Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,5, eller innenfor intervallet [0,1, 0,9] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at investorene sendte aksjene på Wall Street opp onsdag, til tross for nye, store og kontroversielle overskrifter knyttet til Trump.

«Som investor er det viktig å forholde seg til fundamentale forhold, som underliggende inntjening og vekstutsikter. Resultatsesongen for fjerde kvartal, som nå er inne i sin mest aktive uke, har overrasket på oppsiden. Enkelte store selskaper har skuffet, men dette har blitt overskygget av sterke tall og signaler fra andre giganter samt mindre selskaper», skriver analytikeren.

Berntsen påpeker at de europeiske børsene har startet børsåret 2025 best, underbygget av økende inntjening og vekstutsikter for viktige selskaper, industrier og sektorer i regionen.

«De asiatiske børsene, med unntak av Japan, har også kommet godt i gang i år. For øvrig er det lenge siden kapital har strømmet til Europa og Asia i denne grad, derfor er det kanskje også verdt å merke seg», skriver han.

Asia

Etter mye uro tidligere i uken, er det bred oppgang på børsene i Asia torsdag morgen.

I Japan stiger Nikkei 0,59 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,24 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 1,02 prosent, CSI 300 klatrer 1,00 prosent, og Hang Seng i Hongkong er opp 0,73 prosent. Kospi i Sør-Korea legger på seg 0,87 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med mars-levering er torsdag morgen opp 0,34 prosent til 74,86 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,46 prosent til 71,36 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 75,14 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Onsdag avsluttet med bred oppgang på New York-børsen, Nasdaq-indeksen opp 0,2 prosent til 19.692,33 poeng, S&P 500 avsluttet med oppgang på 0,4 prosent til 6.061,48 poeng. Dow Jones er indeksen med størst økning på 0,7 prosent til 44.873,22.

Halvlederprodusenten AMD kunne vise til inntjening som slo forventningene, men straffes likevel hardt på børsen etter at inntjeningen knyttet til datasentre var svakere enn forventet. Aksjen endte ned 6,3 prosent til 112,01 dollar per aksje.

Nvidia hadde på sin side en svært god dag på børsen med en oppgang på 5,4 prosent til 125,0 dollar per aksje. Med det står AI-giganten med en utvikling på minus 9,1 prosent på børsen så langt i år.

Alphabet-aksjen stupte 6,9 prosent til 193,30 dollar per aksje etter selskapets kvartalspresentasjon.

Oslo Børs

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,5 prosent før den sluttet på 1.502,11 poeng.

Equinor falt hele 4,1 prosent til 266,35 kroner etter selskapets kapitalmarkedsdag og kvartalspresentasjon. Oljekjempen kutter nå i både investeringer og kapasitet innen fornybart, og meldte samtidig at det skal deles ut 100 milliarder kroner i utbytter og tilbakekjøp til aksjonærene i løpet av 2025.

Onsdag morgen la Nordic Semiconductor frem sine tall for fjerde kvartal. Fasiten viste at omsetningen landet på 150,2 millioner dollar, opp fra 108,2 millioner dollar samme kvartal året før. Det var akkurat over intervallet som ble guidet ved fremleggelsen i tredje kvartal. Aksjen gikk opp 21,1 prosent før den sluttet på 136,10 kroner.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.:

REC Silicon: Kl. 06.30, webcast kl. 08.00

Airthings: Kl. 07.00, hos Danske Bank kl. 08.00, webcast

Atea: Kl. 07.00, selskapets lokaler kl. 08.00, webcast

DNO: Kl. 07.00, webcast kl. 14.00