Bank of America: Selg DNB – flere utfordringer på trappene

I en analyse fra Bank of America skriver analytiker Tarik El Mejjad at DNB leverte et sterkt underliggende resultat til tross for flere engangseffekter.

Resultat etter skatt beløp seg til 12.178 milliarder kroner, som var 5 prosent høyere på kvartalsbasis og 35 prosent høyere på årsbasis, samt 28 prosent over konsensus. Resultatet ble positivt påvirket av en lav skattesats på 6 prosent grunnet en rentefradragseffekt i Norge.

DNB foreslår et utbytte på 16,75 kroner pr. aksje for 2024, noe som er i tråd med konsensus. Selskapet ga imidlertid ingen signaler om tilbakekjøp av egne aksjer.

Analysefakta Aksje: DNB

Meglerhus: Bank of America

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 217 (217)

Avkastning på egenkapitalen for 2024 endte på 17,5 prosent, men analytikeren forventer en betydelig nedgang fremover, ettersom rentekuttsyklusen ennå ikke har startet i Norge, og DNB er sterkt eksponert.

Videre mener analytikeren at DNB står ovenfor kapitalutfordringer – CET1-ratio – i de kommende kvartalene.

«DNB står imidlertid overfor flere kapitalkrevende utfordringer i de kommende kvartalene: 20 basispunkter fra CRR3, 120 basispunkter fra Carnegie-avtalen (første halvår 2025) og 70 basispunkter fra økte risikovekter på boliglån (1. juli 2025), noe vi mener gir begrenset handlingsrom for økte kapitalutdelinger», skriver analytikeren.

Bank of America fastholder en salgsanbefaling på aksjen, og kursmålet settes til 217 kroner.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av Finansavisens journalister.