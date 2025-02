I en analyse fra UBS skriver analytiker Johan Ekblom at DNB leverte sterkere resultater enn ventet i fjerde kvartal, med et resultat før skatt som var 6,4 prosent over konsensus, drevet av høyere kjerneinntekter, lavere kostnader og bedre aktivakvalitet.

UBS oppjusterer forventingene til resultat før skatt med 2–4 prosent for de kommende årene, med en større oppjustering i 2025 på grunn av lavere skatteforventninger.

Netto renteinntektene overrasket positivt (3,7 prosent kvartal-over-kvartal), men var delvis påvirket av volatile faktorer, noe som øker usikkerheten fremover. UBS ser derfor en risiko for lavere renteinntekter i de kommende kvartalene.

Analysefakta Aksje: DNB

Meglerhus: UBS

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 225 (213)

Kapitalsituasjonen utfordres av regulatoriske endringer i første halvår 2025, noe som kan redusere DNBs kapitalbuffer med 210 basispunkter. Dette gjør tilbakekjøp av aksjer i 2025 usikkert, ettersom DNB trolig vil prioritere å øke det ordinære utbyttet.

DNB-aksjen handles til en moderat premie, og UBS ser en viss nedsiderisiko. Selganbefalingen opprettholdes, men kursmålet økes fra 213 til 225 kroner, drevet av forventninger om høyere bærekraftig avkastning og vekst.

