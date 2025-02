Bilprodusent straffes på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq og Dow Jones gått opp 0,1 prosent mens S&P 500 stiger 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,44 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,2 prosent til 15,58.

Ford

Ford faller 6,5 prosent i åpningsminuttene etter selskapets kvartalspresentasjon. Bilprodusenten slo Wall Streets forventninger for fjerde kvartal, samtidig som ledelsen skuffet markedet med en dårlig guiding for 2025.

«Ujevne nøkkeltall, frykt for handelskrig og store AI-investeringer har bidratt til en turbulent start på året og kan tyde på at investorer må bli vant til volatilitet», skriver Handelsbanken i en rapport.

Makro

Nye jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement torsdag viser at 219.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 1. februar. Ifølge Trading Economics var det ventet en økning til 213.000.

Torsdag har også en rapport fra det private arbeidsformidlingsselskapet Challenger, Gray & Christmas vist en økning på 28 prosent i jobbkuttene i USA. Antallet varslede stillingskutt steg til 49.795 i januar, fra 38.792 i desember.

«Månedens viktigste»

Fredag kommer U.S. Bureau of Labor Statistics' arbeidsmarkedsrapport for januar, med det som typisk omtales som «månedens viktigste nøkkeltall» – sysselsettingsveksten utenfor landbruket i USA.

Forventningene nå peker mot at rapporten vil vise en sysselsettingsvekst på 170.000, ned fra 256.000 i desember. Arbeidsledighetsraten ventes til 4,1 prosent, uendret fra måneden før, ifølge Trading Economics.