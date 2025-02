Børsen snudde ned – Rec Silicon falt tosifret etter milliardsmell

Hovedindeksen på Oslo Børs lå lenge an til oppgang, men snudde ned rett før stengetid til en nedgang på 0,2 prosent, til 1.499,25 poeng.

Dagens bevegelser

Kvartalssesongen er i gang, og torsdag la flere selskaper frem tall.

Rec Silicon falt 15 prosent til 1,21 kroner, og har på det laveste vært omsatt for 1,15 kroner, etter å ha lagt frem sine fjerdekvartalstall. På bunnlinjen satt selskapet igjen med et tap på 313,5 millioner dollar, mens EBITDA endte på minus 56,5 millioner dollar.

Selskapet har nå 40 ganger mer gjeld enn kontanter, samtidig som driften går kraftig i minus. – I neste kvartal er selskapet tom for penger, hevder analytiker.

Etter børsslutt 30. desember meldte selskapet at de må stenge anlegget ved Moses Lake, noe som vil ta tre måneder. Rec gir dermed opp silisium, og vil i fremtiden satse kun på silangasser.

– På kort sikt har vi planer om å aggressivt kutte kostnader og effektivisere driften for å forbedre vår situasjon, sier Rec-sjef Kurt Levens.

DNO endte dagen ned 7,4 prosent til 12,50 kroner etter å ha lagt frem tall. Oljeselskapet hadde i fjerde kvartal inntekter på 177 millioner dollar, noe under forventningene på 182 millioner. EBITDA endte på 71 millioner dollar, mot ventede 98 millioner.

Telenor ga bunnlinjen et løft, og fikk et resultat før skatt på 3,1 milliarder kroner. I samme periode ett år tidligere endte bunnlinjen på minus 5,7 milliarder etter store nedskrivninger i Thailand. Inntektene beløp seg til 20,5 milliarder kroner, og havnet dermed like under analytikernes forventninger på 20,6 milliarder.

Telenor-aksjen endte dagen opp 1,7 prosent til 140,70 kroner.

Atea melder på sin side om sterk etterspørsel, men også press på marginene. Selskapets inntekter vokste i fjerde kvartal nær 13 prosent til 10,6 milliarder kroner, mens bruttomarginen falt fra 29,8 til 26,8 prosent. Aksjen endte ned 6,6 prosent til 137 kroner.

Nordic Semiconductor steg onsdag voldsomme 21,1 prosent etter kvartalstall, som viste at omsetningen landet på 150,2 millioner dollar , opp fra 108,2 millioner i samme periode året før. Torsdag fortsatte aksjen opp ytterligere 4,5 prosent til 142,15 kroner, etter en rekke oppjusteringer fra analytikerne.

Flyselskapet Norwegian meldte i morges at konsernet fraktet 1,6 millioner passasjerer i januar, fordelt på på 1,3 millioner Norwegian-passasjerer og 294.000 Widerøe-passasjerer. Det tilsvarer en oppgang på henholdsvis 12 og 19 prosent. Aksjen endte dagen med en oppgang på 7,7 prosent til 11,21 kroner.

Oljeprisen

Ved stengetid på børsen omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 74,31 dollar, ned 0,5 prosent. Brent-oljen med levering i april omsettes for 74,84 dollar, opp 0,3 prosent.

Equinor falt 1,4 prosent til 262,75 kroner, Aker BP falt 0,6 prosent til 243 kroner og Vår Energi endte dagen ned 1,5 prosent til 34,06 kroner.