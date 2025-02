Gode nyheter på rekke og rad

De fleste europeiske børsindeksene steg torsdag. Societe Generale var blant vinneraksjene, med en kursoppgang på nesten 13 prosent. Langt høyere netto renteinntekter i det franske personmarkedet bidro til overraskende gode topp- og bunnlinjetall i fjerde kvartal. Også aksjehandelen var et lyspunkt, samtidig som prosessen med kostnadskutt, marginforbedringer og salg av ikke-strategiske virksomheter går etter planen.

I legemiddelsektoren ble AstraZeneca nær 7 prosent mer verdt, mye grunnet sterk omsetning av medisiner mot kreft samt hjerte- og karsykdommer. Inntektsveksten på 24 prosent overrasket positivt, mens inntjeningen var opp med 44 prosent.'

For øvrig var et knippe gruveaksjer blant dem som gjorde det best i Euro Stoxx 600-indeksen, etter at Arcelor Mittal meldte om overraskende god lønnsomhet i fjerde kvartal. Stålprodusentens volumer imponerte, og ledelsen hevdet at etterspørselen burde hente seg inn i år. Aksjen steg med nesten 12 prosent, og i samme sektor var Antofagasta og Anglo American opp med 5-6 prosent.

I USA hadde S&P 500-indeksen lagt på seg 0,3 prosent ved halv fem-tiden. Blant de amerikanske selskapene som publiserte nye regnskap var Eli Lilly. Legemiddelprodusentens bunnlinjen oversteg konsensusestimatet med en god margin, mens topplinjen bommet så vidt det var – hovedsakelig fordi inntektene fra slanke- og diabetesmedikamenter økte noe mindre enn ventet. Ledelsens guiding for årets inntjening var omtrent på linje med analytikernes anslag, og ved halv fem-tiden var aksjen rundt 2 prosent høyere.

Ralph Laurens aksjekurs steg på sin side med solide 16 prosent, mye grunnet skyhøy etterspørsel i Asia, vellykket merkebygging og en høyere andel nettsalg. Inntektene på 2,14 milliarder dollar var 120 millioner bedre enn ventet, mens inntjeningen på 4,82 dollar per aksje oversteg konsensusestimatet med 34 cent.

For øvrig inkluderte vinnerlisten tobakkgiganten Philip Morris, sjokoladeprodusenten Hershey Company og hurtigmatkonglomeratet Yum! Brands. Samtlige meldte om overraskende høye inntekter og inntjening, og belønningen var kursløft på 4-8 prosent.