Morten Astrup vil bygge asylmottak på Tjøme

Astrup hadde store planer da han kjøpte den nedlagte militærstasjonen på Mågerø. Nå vil han etablere asylmottak på prakteiendommen like ved Kongefamiliens hytte, skriver DN.

I 2022 kjøpte Mågerø Utvikling AS kjøpte 90 mål med 25 bygg på Mågerø til en pris på 76 millioner kroner. Investor Morten Astrup er hovedaksjonær i selskapet og eier gjennom Storm Norge og Surfside Holding 80 prosent av selskapet.

Planene var å bygge nye hytter på den tidligere Militærstasjonen, men det ble møtt med stor motstand fra Færder Kommune.

Midlertidig løsning

Marius Orvin eier 49 prosent av Starboard Invest som igjen eier 15 prosent av Mågerø Utvikling. Han sier at grunnen til at de nå vil bygge asylmottak er på grunn av de ikke har lykkes med å bygge hytter på tomten.

«Mågerø Utvikling AS har hatt dialog med Færder Kommune over snart tre år for å utvikle fritidsboliger på Mågerø som er en av skjærgårdens flotteste tomter. At det nå kan bli mottak her er et resultat av at vi ikke har lykkes i dette arbeidet så langt og at bygningsmassen egner seg meget godt til mottak,» sier Marius Orvin til DN.

Samtidig sier medinvestoren at på lang sikt er planen fortsatt å bygge fritidsboliger, men at selskapet er avhengig av å betjene løpende kostnader ved eiendomen, men at det er utviklingen av fritidsboliger som vil være avgjørende for selskapet.

«Utviklingsarbeidet på tomten stopper ikke som følge av at det nå kan bli mottak her, men Mågerø Utvikling er avhengig av inntekter for å betjene løpende kostnader. Leieinntektene fra asylmottaket dekker bare finanskostnadene på kortere sikt. Det er derfor utvikling av fritidsboliger som vil være det avgjørende for selskapet,» sier Orvin til DN.



Skeptisk ordfører

Tom Mello fra Høyre er ordfører i Færder Kommune, han ser flere utfordringer tilknyttet et asylmottak på tomten.

«Kommunen skal bare ta stilling til det som følger av plan- og bygningsloven. Men vi ser at det helt klart kan bli en utfordring med infrastruktur. Det er bare en smal vei dit, ingen gang eller sykkelsti. Vi har også fått et brev fra politiet som minner om at de har ansvar for sikkerheten rundt Kongehusets eiendom, som ligger en snau kilometer unna,» sier Høyre-ordføreren til DN.