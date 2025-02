Sabler ned aksjen etter Støre-grep: – Gikk et sjokk gjennom bransjen

Forrige fredag overrasket statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og energiminister Terje Aasland (Ap) alle med sine planer for husholdningenes strømregninger.

DNB Markets-analytiker Ole Martin Westgaard spådde full Elmera-krise.

«Dersom forslaget blir vedtatt, ser vi få grunner til at forbrukere vil ha behov for selskaper som Elmera,» sa Westgaard til Finansavisen forrige fredag.



Strømsjokk

Nå er Pareto-analytiker Gard Aarvik ute med en oppdatering på Elmera-aksjen og nedgraderer selskapet til hold fra kjøp. Samtidig sabler han ned kursmålet fra 42 til 34 kroner per aksje.

«Det gikk et sjokk gjennom bransjen da den norske regjeringen kunngjorde sin intensjon om å innføre fastprisavtaler i det nåværende deregulerte strømmarkedet. Det er fortsatt uklart hvilke konkrete konsekvenser dette vil få for strømleverandørene, men den økte usikkerheten gjør at vi nedgraderer aksjen,» skriver analytikeren i en rapport torsdag.



Analytikeren peker på at risikoen tilknyttet inntjeningsestimatene har økt betraktelig i kjølevannet av regjeringens innblanding, og på bakgrunn av det er de avventende til aksjen.

«Den regulatoriske innblandingen gjør det vanskelig for oss å ha en sterk overbevisning om selskapet. Isolert sett burde en inntjening per aksje på 3,5 kroner i 2026 tilsi en høyere verdsettelse enn vårt reviderte kursmål på 34 kroner. Likevel har inntjeningsrisikoen økt betydelig, og vi mener en «vent-og se»-tilnærming er det mest fornuftige for eierne på nåværende tidspunkt,» skriver Aarvik.

Analytikeren har enda ikke laget nye estimater etter de nye reguleringene, men mener risikoen er på nedsiden.

Elmera-aksjen har falt 16,4 prosent på børs så langt i år.