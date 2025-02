Rekordår for Odfjell

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 10.00



Odfjell SE hadde tidenes beste år i 2024. Fjerde kvartal ble også sterkt for det bergensbaserte kjemikalietankrederiet, men litt svakere enn samme kvartal i fjor.

Odfjell SE fikk nok et godt kvartal med et driftsresultat på 68,1 millioner dollar, ned fra 70,9 millioner dollar fra den samme tremånedersperioden i fjor. Inntjening per aksje endte på 0,64 dollar per aksje, ned fra 0,66 dollar per aksje i samme kvartal året før.

ODDFJELL SE (Mill. dollar) 4.kv./24 4.kv./23 Driftsinntekter 295,8 296,2 EBITDA 110,5 108,7 Driftsresultat 68,1 70,9 Resultat før skatt 50,0 53,4 Årsresultat 50,5 52,1



For helåret 2024 leverte Odfjell et resultat etter skatt på 277,8 millioner dollar, opp fra 203,3 millioner dollar i 2023.

«Odfjell avsluttet et rekordsterkt 2024 og fortsatte å prestere godt i årets siste kvartal til tross for noe lavere aktivitet i markedet. Dette viser styrken i vår forretningsmodell, med en sunn kontraktsportefølje som grunnlag. Resultatene gjennom året viser også Odfjells høye nivå på sikkerhet og operasjonell effektivitet, samt fortsatt fremgang på energieffektivitet.

Første kvartal 2025 forventes å bli et nytt kvartal med solide finansielle resultater, men noe under fjerde kvartal 2024 grunnet lavere spotvolumer i begynnelsen av kvartalet,» skrev adm. direktør Harald Fotland i børsmeldingen.

Selskapet har nå levert flere rekordår på rad, det har smittet over på aksjekursen også. Odfjell SE har vært en superaksje de siste årene på Oslo Børs og har steget med over 317 prosent på 5 år.

Den siste tiden har aksjen derimot ikke vært like sprek, og er ned i underkant av 40 prosent etter at den toppet ut på rundt 192 kroner per aksje i mai 2024.