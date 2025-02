John Fredriksens oljeserviceselskap refinansierer gjelden

Oljeserviceselskapet Archer har hentet inn 425 millioner dollar i et femårig seniorsikret obligasjonslån med en fast rente på 9,5 prosent. Provenyet fra det nye obligasjonslånet skal gå til å nedbetale gjeld og til andre generelle formål.

– Det var stor interesse og obligasjonen ble to ganger overtegnet, sier adm. direktør i Archer, Dag Skindlo til Finansavisen.

Selskapet kom med foreløpige regnskapstall for fjerde kvartal i slutten av januar i forbindelse med jobben for å sikre refinansieringen av gjelden.

Utbytter

Inntektene endte på 349 millioner dollar og de hadde et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA), justert for engangseffekter, på 40 millioner dollar. Ujustert EBITDA landet på rekordhøye 36,2 millioner dollar.

Gjeldsgraden i Archer (netto rentebærende gjeld i forhold til EBITDA) var på 2,6 ved utgangen av 2024. Selskapet sikter mot å få den ned i 2,1–2,3 innen neste årsskifte og ut som utbytte kan bli et faktum for aksjonærene ettersom det var en av årsakene for at de ønsket å gjøre en refinansiering.

– Som vi sa i pressemeldingen ved starten av prosessen vil denne refinansieringen danne grunnlag for utbytter i 2025, sier Skindlo.

– Vi kommer tilbake med størrelse og tidspunkt for aksjonærprogrammet om ikke lenge, sier Skindlo.

Arctic Securities, DNB Markets, Pareto Securities, Sparebank 1 Markets og Fearnley Securities deltok i prosessen.