Saken oppdateres

Amazon leverer tall for fjerde kvartal. Selskapet fikk en omsetning på 187,9 milliarder dollar mot konsensus som ventet 187,3 milliarder dollar.

Inntjening per aksje kom inn på 1,86 dollar per aksje, mot en forventning på 1,49 dollar per aksje.

Amazon Web Services hadde en omsetning på 28,8 milliarder dollar, det var på linje med det analytikerne ventet på forhånd.

Reklamedelen hadde en omsetning på 17,3 milliarder dollar mot forventede 17,4 milliarder dollar.

Fjerde kvartal er det viktigste kvartalet for Amazon, ettersom julehandelen kommer i denne perioden. Derfor var det knyttet stor spenning til tallene, men også hva selskapet skulle guider for fremover.

Aksjen faller i etterhandelen på grunn av svakere guiding enn forventet. Selskapet sier salget i første kvartal er ventet å ende på mellom 151 og 155,5 milliarder dollar. Analytikerne forventet en guiding på 158,5 milliarder dollar, ifølge CNBC.

Begrunnelsen for en svakere guiding enn ventet legger de på valuta-motvind, som påvirker guidingen negativt med 2,1 milliarder dollar.

Investeringene endte på 27,8 milliarder dollar i kvartalet, sammenlignet med 14,6 milliarder samme periode året før. Adm. direktør Andy Jassy fremhever selskapets AI-investeringer og den nye AI-modellen til Amazon, Nova.

Amazon-aksjen faller 0,78 prosent i etterhandelen.