Dette kan sende børsen kraftig ned

Dette, ved siden av gode løpende resultater, tror vi i sum vil gi mer fart i ABG Sundal Collier-aksjen de nærmeste månedene. Meglerhuset blir derfor værende i Kapital-porteføljen, og utgjør sammen med Sparebank 1 SMN vår finansvekting.

Gode tall? Duoen Jonas Ström (t.v.) og Kristian B. Fyksen, henholdsvis toppsjef og norgessjef i ABG Sundal Collier, ligger an til å komme opp med en fjerdekvartalsrapport den 13. februar som kan støtte godt oppunder den sterke kursutviklingen i selskapet. Foto: Iván Kverme

Vil klare Trump-støyen

Med Donald Trump på plass i Det hvite hus fortoner investorhverdagen seg adskillig vanskeligere enn på lenge. Nye tollbarrierer, og hvilke konsekvenser dette får for internasjonal handel, er særlig krevende å predikere. Dette fordi det gir investorene store utfordringer i å beregne mange selskapers fremtidige kontantstrømmer og dermed hvilken verdsettelse foretaket fortjener i dag. Trump har heller ingen ambisjoner om å kutte i USAs massive budsjettunderskudd, noe som setter ytterligere fart i lange amerikanske statsobligasjonstenter, og som heller ikke er støttende for aksjer i seg selv.

Sånn sett er det ikke overraskende at oljeprisen siden midten av januar har falt et par dollar. Dette har gitt kursfall for flere av børsens energitungvektere, som Equinor. Etter en forrykende januarstart er kursen nå tilnærmet uforandret fra årsskiftet.

Oljeservicekjempen Subsea 7, som inngår i Kapital-porteføljen, har heller ikke gått klar av oljeprisnedturen og handles i dag til kurser lavere enn på flere uker. I et vanskelig børsklima mener vi likevel en Subsea 7-kurs på rundt 190 fremstår som attraktivt, selv for investorer med en ikke altfor høy risikotoleranseevne. Industriutsiktene ser unektelig svært lovende ut, noe en ordrebok pr. utgangen av september i fjor på om lag 130 milliarder kroner bekrefter. Samtidig har selskapet indikert driftsmarginer på opp mot 20 prosent kommende år. Dette, sammen med en historisk sterk ordrebok, gir utsikter til en lengre periode med høye bunnlinjer og tilhørende konkurransedyktige dividender. Vi har god tro på klart høyere Subsea 7-kurser fremover. Også dette selskapet blir derfor værende i Kapital-porteføljen.

Beholder sektorvektingen

Oppsummert gjør vi ingen endringer i Kapital-porteføljen, og fortsetter dermed med en portefølje bestående av selskapene Atea, Sparebank 1 SMN, ABG Sundal Collier, Subsea 7 og Nordic Semiconductor. En fellesnevner for porteføljeselskapene våre er, slik vi vurderer det, utsikter til sterke inntjeningsrater – også frem i tid.

Det er altså ikke tid nå for å bygge mer spekulative porteføljer med et bredt innslag av vekstselskaper. Til det er de overordnede børsrammene for skjøre, både her hjemme og internasjonalt.

Vi minner i den forbindelse om Kapitals børsprognose for 2025, der vi spår at Hovedindeksen ender på tilnærmet samme nivå som ved utgangen av 2024. Men først skal altså et hav med til dels helt avgjørende fjerdekvartalsrapporter på bordet.