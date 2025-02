Innskudd fra kunder var 135,1 milliarder kroner ved utgangen av året, tilsvarende en 12-måneders vekst på 9,3 prosent. Dette er ned fra 10,1 prosent ett år før. Innskuddsveksten i kvartalet var 1,1 prosent, opp fra 0,1 prosent i samme periode i 2023.

Les også Tidenes timing i bank John Fredriksen og Arne Fredly har truffet blink med investeringen i Sparebanken Sør: – En perfekt match, sier Magnus Vie Sundal, som også har gjort kule.

– Alle målene nådd

Egenkapitalavkastningen i fjerde kvartal var 17,6 prosent, og falt dermed fra 17,8 prosent i fjerde kvartal året før. For hele 2024 kom egenkapitalavkastningen inn på 20,1 prosent, opp fra 16,5 prosent året før.

Styret foreslår et 2024-utbytte til egenkapitalbeviseierne på 8,50 kroner pr. egenkapitalbevis, opp fra 7,50 kroner året før. I tillegg kommer 927 millioner kroner i kundeutbytte og 434 millioner kroner i gavemidler. Sistnevnte størrelser er henholdsvis ned fra 1.050 og opp fra 150 millioner kroner i 2023.

- Alle våre finansielle mål er nådd i 2024. Solide resultater gjør at vi kan dele ut betydelige utbytter til kunder, samfunn og egenkapitalbeviseiere, som er helt i kjernen av hva det vil si å være en sparebank, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i en kommentar.

Les også – Definitivt rom for gode utbytter Jan Erik Kjerpeseth er landets lengstsittende bankdirektør, hopper i fallskjerm tross ekstrem flyskrekk, og lover at Sparebanken Norge skal bli en utbyttemaskin.

Sammenslåing i mai

Han mener det regjeringsoppnevnte Sparebankutvalget i sin innstilling setter både selve sparebankmodellen, egenkapitalbeviset og muligheten til å betale ut kundeutbytte i spill.

- Resultatet vil bli sterkere maktkonsentrasjon i banksektoren, mindre lokalt eierskap og mindre verdiskapning i distriktene. Det vil være et tap både for kundene og mangfoldet i norsk banksektor. Sparebankutvalgets arbeid bør derfor legges bort for godt, fortsetter han.

Banken gikk ut av 2024 med en ren kjernekapitaldekning på 17,7 prosent, opp fra 16,8 prosent året før.

Banksjef Kjerpeseth minner om at 2024 blir det siste året for Sparebanken Vest.

– Vi er godt rustet for et historisk 2025. Dette er året vi sammen med Sparebanken Sør skal skape Sparebanken Norge , med juridisk sammenslåing i mai 2025 som første store milepæl, avslutter den påtroppende sjefen for den nye storbanken.