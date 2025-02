Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen fredag:

Investor Jens Rugseth har satset hundrevis av millioner på datterens dyrebutikkeventyr PetXL. Nå er kontrollen overlatt til svensker, og Rugseth sitter igjen med smuler.

PetXL skulle bli dyreverdenens XXL og tilby kjæledyr, fôr og utstyr til dyrene, veterinærtjenester og hundefrisør. Bare i 2023 endte underskuddet på 200 millioner kroner. Nå er PetXL fusjonert med svenske Pet Pawr Group, og Rugseth eier bare 15 prosent.

Regjeringen får full slakt av egne eksperter. Finanspolitikkutvalget, ledet av Ragnar Torvik, mener regjeringen må legge om skattepolitikken og sykelønnsordningen og slutte med den uheldige aktive næringspolitikken.

Blant annet mener utvalget at skattesystemet må legges om, og at dette gjøres ved at de ulike partiene legger bort prestisjen og finner frem til brede forlik som kan stå seg gjennom skiftende flertall.

Sverre Bjerkeli, storaksjonær i Crayon, har nå kommet frem til en endelig konklusjon om budet fra sveitsiske SoftwareOne. Han sier «nei takk, budet er altfor dårlig».

Bjerkeli sammenligner Crayon og SoftwareOne med «Skjønnheten og Udyret» og sier SoftwareOne er udyret. Han mener det ikke finnes noen sammenlignbare selskaper i hele verden som har så mye «bullshit earnings» i rapportene sine som SoftwareOne.

På lederplass spør Trygve Hegnar om statsminister Jonas Gahr Støre har tatt for mye Møllers tran. Nå lover han at regjeringen skal sørge for 130.000 nye boliger innen 2030.

Vi tror ikke på det. Hvorfor sa ikke statsministeren 150.000 eller mer? Det er jo bare et tall. Helt avgjørende blir konkrete skritt som får utbyggere og enkeltpersoner til å bygge.

Store utbyggere må vite at de kommer til å tjene godt på de 130.000 boligene. De skal ikke mobbes, men heies frem. Tjener de mer, bygger de mer, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

Norske Skog: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Schibsted: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Sparebanken Vest: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

XXL: Kl. 07.00, hovedkontoret kl. 08.30, webcast

SpareBank 1 Østfold Akershus: Kl. 07.30, pres. 17. feb.

Sparebanken Sør: Kl. 07.30, webcast kl. 10.00

Kraft Bank: Kl. 08.00, Teams kl. 08.30

Yara: Kl. 08.00, webcast kl. 12.00, tlf. konf. kl. 13.00

Kongsberg Gruppen: Webcast kl. 08.15

Instabank: Webcast kl. 10.00