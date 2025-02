Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,4, 0,4] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at investorene gjorde lite av seg torsdag, i alle fall på aggregert nivå.

«På selskapsnivå var aktiviteten større som en følge av en rekke resultatslipp. Mag 7-selskapene har nå sluppet sine tall for 4. kvartal. Samlet sett kom disse ut blandet, noe som kan være et tegn i tiden når det gjelder de aller største selskapene», skriver analytikeren.

«Meta og Netflix leverte sterkt og ble premiert med solid kursløft på tallene, mens investorene lot seg inspirere av Teslas Robo-taxi-satsing. Microsoft, Alphabet og Amazon derimot skuffet investorene i foregående kvartal og ble straffet deretter. Apple derimot klarte seg bedre enn fryktet, kanskje takket være at de ikke har forpliktet like mye penger til AI som de andre store selskapene. Hvorvidt det er smart i et lengre perspektiv, gjenstår å se», fortsetter han.

Berntsen skriver videre at India kuttet renten i natt, for første gang på flere år grunnet svakere vekst og inflasjonsimpulser i økonomien.

«Det indiske aksjemarkedet har for øvrig slått knockout på de aller fleste de siste 10–15 årene, takket være strukturelle reformer og politisk ønske om å løfte landet til nye nivåer. Om India kan bli det nye Kina hva angår økonomisk kraft, er kanskje håpet, men veien dit vil etter alt å dømme bli volatil», skriver Nordnet-analytikeren.

Asia

Det er blandet stemning på børsene i Asia fredag morgen. I Japan faller Nikkei 0,55 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,44 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 1,46 prosent, og CSI 300 er opp 1,78 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 1,20 prosent. Nifty 50 i India svekkes 0,19 prosent.

Den indiske sentralbanken har fredag kuttet styringsrenten i landet for første gang på nesten fem år, etter at svakere inflasjon har gitt mer handlingsrom. Renten ble senket med 0,25 prosentpoeng til 6,25 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med mars-levering er fredag morgen opp 0,54 prosent til 74,69 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,48 prosent til 70,95 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 74,31 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

Torsdag endte den brede S&P 500-indeksen opp 0,36 prosent til 6,083.26. Industritunge Dow Jones falt 0,28 prosent til 44,747.76. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 0,51 prosent til 19,791.99.

Ford falt 7,44 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon. Bilprodusenten slo Wall Streets forventninger for fjerde kvartal, samtidig som ledelsen skuffet markedet med en dårlig guiding for 2025.

«Ujevne nøkkeltall, frykt for handelskrig og store AI-investeringer har bidratt til en turbulent start på året og kan tyde på at investorer må bli vant til volatilitet», skriver Handelsbanken i en rapport.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs lå lenge an til oppgang, men snudde ned rett før stengetid til en nedgang på 0,2 prosent, til 1.499,25 poeng.

Rec Silicon falt 15 prosent til 1,21 kroner, og har på det laveste vært omsatt for 1,15 kroner, etter å ha lagt frem sine fjerdekvartalstall. På bunnlinjen satt selskapet igjen med et tap på 313,5 millioner dollar, mens EBITDA endte på minus 56,5 millioner dollar.

DNO endte dagen ned 7,4 prosent til 12,50 kroner etter å ha lagt frem tall. Oljeselskapet hadde i fjerde kvartal inntekter på 177 millioner dollar, noe under forventningene på 182 millioner. EBITDA endte på 71 millioner dollar, mot ventede 98 millioner.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.:

Norske Skog: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Schibsted: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Sparebanken Vest: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

XXL: Kl. 07.00, hovedkontoret kl. 08.30, webcast

SpareBank 1 Østfold Akershus: Kl. 07.30, pres. 17. feb.