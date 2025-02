Oslo Børs viser klare svakheter

Stemningen blir heller ikke bedre av dagens fjerdekvartalsrapport fra industrilokomotivet Yara, som dundrer ned i kurs, blant annet etter omfattende valutatap. Så langt har ikke de øvrige rapportene gitt noe støtte for brede kursoppganger her hjemme. Tvert imot, for bare i løpet av de siste syv handelsdagene er Hovedindeksen ned med nærmere to og en halv prosent. Samtidig er oljeprisen under reelt press, og den fallende pristrenden kan fortsette etter at Donald Trump nylig uttalte at den må ned – mye ned.

Investorene har åpenbart tatt signalene, og på få uker er energiindeksen på Oslo Børs ned rundt seks og en halv prosent. En rekke bransjeselskaper har imidlertid falt adskillig mer. For eksempel har seismikkselskapet TGS på bare kort tid ramlet tolv prosent i kurs, tilsvarende et verdifall for aksjonærene på tett opp mot tre milliarder kroner.

Les også Dette kan sende børsen kraftig ned Selskapenes fjerdekvartalsrapporter kommer nå på løpende bånd. Blir de gjennomgående svakere enn ventet, samtidig om konserntoppene er relativt kjølige i sine fremtidsvyer, kan fallhøyden bli stor på Oslo Børs.

Vi forventer å se mer urolige børser fremover, i en situasjon der langrentene, særlig de amerikanske, forblir høye, samtidig som stadig nye tollsignaler tikker ut fra Det hvite hus. Sammen med et utfordrende geopolitisk bilde driver dette risikopremiene oppover, noe som er direkte truende for aksjeverdsettelsene. Noen unntak finnes likevel, og flere av selskapene som inngår i Kapital-porteføljen, forventer vi at vil stige ytterligere i kurs utover våren.

Det gjelder blant annet IT-selskapet Nordic Semiconductor, som denne uken leverte en oppsiktsvekkende sterk fjerdekvartalsrapport. Sammen med offensive fremtidssignaler har dette utløst en ukeskursoppgang på over 20 prosent, men mer synes å være i gjære – også støttet av en serie oppjusterte kursmål.

ABG Sundal Collier er også en del av Kapital-porteføljen. Meglerhuset legger frem sine fjerdekvartalstall nå til uken, torsdag 13. februar, en rapport vi anslår at kan gi ytterligere kursstimulanser. Nylig meldte DNB Markets om rekordinntekter for 2024, noe som også gir føringer om at ABG Sundal Collier vil levere sterke årstall.

Her hjemme tror vi det underliggende investorsentimentet forblir svakt, noe de lave annenhåndsomsetningstallene – selv i flere av de større børsselskapene – bærer bud om. Sentimentet blir heller ikke bedre av all usikkerheten knyttet til løpende amerikanske tollutspill. Disse vil nok intensiveres i styrke etter dagens handelsstatistikker, som viser at Tyskland hadde et rekordstort handelsoverskudd med USA i 2024, på over 70 milliarder euro.

Sigurd E. Roll

Investoransvarlig Kapital