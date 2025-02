Hovedindeksen ved Oslo Børs er i 14-tiden fredag ned 0,72 prosent til 1.488,46 poeng.

Olje- og gassprisene er derimot opp. Nordsjøolje Brent med levering i april stiger 0,73 prosent til 74,83 dollar fatet, mens europeisk gass (TTF) øker med 0,78 prosent til 54,92 euro pr. megawattime. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 74,31 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Flere store aksjer faller markant etter kvartalsrapportene sine fredag.

Resultatrush

Yara, som er nest mest omsatt, faller 4,88 prosent til 317,70 kroner.

I forhold til Bloomberg-konsensus var noen av regnskapspostene langt under forventning, men selskapet understreker at diverse poster – valutatap, nedskrivinger og oppgjør av pensjonsordninger – ikke har innvirkning på kontantstrømmen. Driftsresultatet endte på minus 3 millioner dollar mot ventet 235 millioner dollar. Ebitda var dessuten i tråd med konsensus – 519,0 millioner mot ventet 519,4 millioner dollar.

Fjorårets børsrakett Kongsberg Gruppen har også vært i ilden fredag og er tredje mest omsatt ved lunsjtider. Aksjen faller 3,73 prosent til 1.238 kroner etter å ha levert bedre ordreinngang og ordrereserve enn ventet.

– Spørsmålet nå er om veksttakten begynner å avta, eller om de kan opprettholde det sterke momentet. Det får vi ikke noe klart svar på i selve rapporten, så vi må vente og se hva ledelsen sier under presentasjonen, sier Danske Bank Markets-analytiker Vidar Lyngvær.

For øvrig er all-time high til Kongsberg Gruppen 1.384 kroner, som betyr at aksjen har falt over 10 prosent siden toppen, og en korreksjon er faktum.

Schibsted har også levert tall fredag og faller kraftig. Ebitda beløp seg til 337 millioner kroner, mot ventet 390 millioner. Selskapet fikk også negativ bunnlinje etter en nedskriving på 1,3 milliarder.

«Som forventet ble resultatene påvirket av svakere annonsemarked, delvis som følge av separasjonen fra Schibsted Media og bredere makroøkonomiske faktorer, samt lavere ARPA i Eiendom i Norge,» sier konsernsjef Christian Printzell Halvorsen.