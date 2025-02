I en analyse fra Bank of America gjentar analytiker Christopher Kuplent sin kjøpsanbefaling på Equinor med et uendret kursmål på 320 kroner, hvor det er langt til grunn en langsiktig oljepris på 70 dollar fatet og gasspris på 9 dollar pr. mMbtu.

Kuplent mener at Equinors frie kontantstrømavkastning forventes å være over 10 prosent frem til 2026, noe han anser som attraktivt, særlig sammenlignet med tilsvarende selskaper.

Han peker på at investorer vil søke bekreftelse på hvordan Equinor vil bruke sin sterke balanse – enten til oppkjøp eller til kontantutbytter.

Aksje: Equinor

Meglerhus: Bank of America

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 320 (320)

Til tross for en betydelig oppjustering av guiding for fri kontantstrøm over konsensusnivå frem mot 2027, mener Kuplent at signalet om å avslutte utbetalinger på over 100 prosent av fri kontantstrøm fra 2026 har skapt bekymring for økt oppkjøpsaktivitet.

Han forventer at Equinors frie kontantstrømavkastning vil falle fra 15 prosent i 2025 til 8 prosent i 2027, men fortsatt ligge foran europeiske oljeselskaper.

Selv med svak kontantstrømkonvertering i fjerde kvartal 2024, mener han at Equinor har vært konservativ i sin guiding og ser betydelig oppside til konsensusestimater for fri kontantstrøm fra 2025 til 2027.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalister.