Ingen krav fra oss om kausjon

I en artikkel om Vekstgarantiordningen i Finansavisen 1. februar ser det ut til at Innovasjon Norge krever at gründere og andre som benytter seg av ordningen skal stille personlig kausjon. Heldigvis er det ikke slik!

Gjennom ordningen garanterer vi for 75 prosent av lånet, mens banken må dekke de resterende 25 prosentene av et eventuelt tap, dersom bedriften ikke klarer sine forpliktelser. I noen tilfeller vil banker kunne vurdere det som nødvendig at den som låner stiller kausjon. Det er i så fall resultatet av en vurdering bankene må gjøre i hvert tilfelle, i tråd med frarådningsplikten de er underlagt.

Vekstgarantien gjør at mange bedrifter kan få lån de ellers ikke ville fått. Det er viktig, og helt nødvendig for å fornye næringslivet vårt.

Det hadde vært fantastisk om vi gjennom ordningen kunne garantere vekst, men det kan vi dessverre ikke. Men vi kan garantere for lån bedriftene trenger for å vokse, også i perioder da bedriftene selv har liten sikkerhet de kan stille med. Gjennom ordningen har vi bistått mer enn 1.100 selskaper og sørget for at de får tilgang til kapital for å realisere sine ambisjoner. Vi ser frem til å støtte mange flere gründere som tar risiko og satser – også i årene fremover.

Geir Ove Hansen

Investeringsporteføljedirektør i Innovasjon Norge