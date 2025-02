Det ble skapt 143.000 antall jobber utenfor landbruket i USA i januar.

På forhånd var det ventet 175.000 nye jobber ifølge Bloomberg, hvor estimatene strakte seg fra 105.000 til 240.000. I desember-rapporten kom det frem at det ble skapt 256.000 nye jobber, men dette ble fredag revidert til 307.000.

Arbeidsledighetsraten i januar oppgis til 4,0 prosent, mot ventet 4,1 prosent.

De gjennomsnittlige timelønningene økte med 0,5 prosent på månedsbasis og 4,1 prosent på årsbasis. Forventningene var 0,3 prosent på månedsbasis og 3,8 prosent på årsbasis.

I kjølvannet stiger amerikanske renter med rundt 4 basispunkter over hele rentekurven, og forventningene om rentekutt dempes – mindre enn to kutt er priset inn for 2025. Aksjer stiger svakt, og Wall Street ser ut til å åpne flatt.



Siden forrige rapport har arbeidsmarkedet generelt vært sterkt, men det er også verdt å merke seg at skogbranner herjet i California i januar.

På onsdag ble det kjent at sysselsettingen i privat sektor økte med 183.000 i januar , mot ventede 150.000. Torsdag kom nye jobless claims-tall, som viste at 219.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i uken frem til og med 1. februar, mot ventet 213.000.

JPMorgan melder at opsjonsmarkedet har priset inn at S&P 500 skal opp eller ned én prosent fredag. Slik ser utfallsmatrisen til banken ut: