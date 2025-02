Aksjemarkedet lar seg ikke skremme av månedens viktigste tall

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq, Dow Jones og S&P 500 gått opp 0,1 prosent. Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,50 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,3 prosent til 14,99.

Månedens viktigste nøkkeltall

Månedens viktigste nøkkeltall – nonfarm payrolls – viser at det ble skapt 143.000 antall jobber utenfor landbruket i USA i januar. Ifølge Bloomberg var det ventet 175.000 nye jobber. I desember-rapporten kom det frem at det ble skapt 256.000 nye jobber, men dette ble fredag revidert til 307.000.

– Tallene var litt rentenegative. Lønnsveksten stiger og arbeidsledigheten faller, noe som kan trekke renten opp. Det er også verdt å merke seg at desember-tallene ble oppjustert. Jeg tror dette er omtrent nøytralt med tanke på utviklingen i aksjemarkedet, sier Petter Slyngstadli, analysesjef i Norne Securities, til Finansavisen.

Arbeidsledighetsraten i januar oppgis til 4,0 prosent, mot ventet 4,1 prosent.

– Fokus er på arbeidsledigheten som avtar, samtidig som lønnsveksten tiltar. Jeg tror ikke aksjemarkedet reagerer noe særlig på disse tallene. Nå ser man på selskapenes inntjening og Trumps politikk. Dersom Trump begrenser innvandringen kan vi forvente at arbeidsledigheten avtar og lønnsveksten stiger. Da kan det bli slutt på rentekuttene, sier Sara Midtgaard, seniorøkonom i Nordea, til Finansavisen.