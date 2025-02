Reiser og spill på vinnerlisten

USAs «nonfarm payrolls»-rapport var fredagens viktigste makronyhet, og denne gangen skuffet tallet stort. Sysselsettingen utenfor landbruket økte med bare 143.000 i januar, mens 169.000 var ventet. Arbeidsledigheten sank likevel med 0,1 prosentpoeng, til 4,0 prosent. Markedet tolket statistikken som noe «haukete», og ved halv fem-tiden var både dollarkursen og renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner noe høyere.

Det nettbaserte reisebyrået Expedia fikk et kursløft på rundt 15 prosent, etter å ha publisert en ny kvartalsrapport. Overraskende høy etterspørsel utenfor hjemmemarkedet USA bidro til at inntjeningen oversteg konsensusestimatet med en god margin. Antallet bestillinger i privatmarkedet var opp med 9 prosent fra samme periode året før. Årets prognose innebærer imidlertid en vekst på mer beskjedne 4-6 prosent. I samme sektor steg Booking med nesten 5 prosent.

For spillprodusenten Take-Two Interactive ble oppturen på mer enn 13 prosent. Omsetningsveksten på knappe 1,6 prosent i fjerde kvartal var verre enn ventet, men underskuddet ble likevel mindre enn antatt. I tillegg imponerte ledelsens prognose for den inneværende perioden.

I Europa gjorde telekomaksjer det bra, etter at private equity-selskapet CVC Capital Partners uttrykte et ønske om å kjøpe Vivendis 24 prosent andel av Telecom Italia. De italienske myndighetene må godkjenne transaksjonen, før den eventuelt kan bli gjennomført. Vivendi-kursen steg med mer enn 5 prosent.

L'Oreal var derimot blant Euro Stoxx 600-indeksens største tapere. Aksjekursen svekket seg med godt over 4 prosent, som følge av skuffende inntekter i fjerde kvartal. Det kinesiske markedet for kosmetikkvarer er fremdeles elendig, samtidig som selskapet opplever en oppbremsing i etterspørselen i USA. Omsetningen økte likevel med 2,5 prosent på en sammenlignbar basis, og ledelsen er forblir «optimistisk».

For øvrig priser derivatmarkedet nå inn en 16 prosent sannsynlighet for at Fed ikke kutter renten i det hele tatt ut året. Fremdeles regnes senkinger på i alt 0,25-0,5 prosentpoeng imidlertid som mest trolig.