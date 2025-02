«Det er alltid på bordet, det er en særdeles viktig sak», sa han. «Vi må utjevne det», fortsatte han.

VARSLER TILTAK: Fredag varsler Trump at han vil annonsere en rekke tolltiltak. Det sender Wall Street i rødt i frykt av økt prisstigning som følge av tollsatsene på utenlands eksport. AFP

Bevegelser

Av aksjebevegelser faller giganten Amazon hele 3,66 prosent på skuffende guiding for kommende kvartal. Amazon venter at salgene for årets første kvartal vil tikke inn på et sted mellom 151 til 155,5 milliarder dollar, mot konsensus på 158,5 milliarder dollar.

Selskapet peker på «uvanlig store, ugunstige virkninger» fra valutaforskjeller. For fjerde kvartal i fjor slo imidlertid Amazon forventningene på både inntekts- og resultatsiden.

Nettreiseselskapet Expedia stiger nesten 15 prosent etter at kvartalsrapporten for siste del av 2024 overgikk forventningene. Expedia hadde et justert resultat på 2,39 dollar pr. aksje og en omsetning på 3,18 milliarder dollar, mot analytikernes forventninger om 2,04 dollar pr. aksje og 3,07 milliarder dollar i inntekter, skriver CNBC.

Også det sosiale mediumet Pinterest stiger kraftig som følge av en sterk avslutning på fjoråret. År-til-år vokste inntektene til selskapet med 18 prosent i forrige kvartal. Det sender aksjen opp 16 prosent fredag.

Av de øvrige Magnificent 7-aksjene er Nvidia ned 0,2 prosent og Tesla ned 1,8 prosent. Alphabet og Microsoft faller henholdsvis 3 og 1,5 prosent, mens Meta er opp 0,9 prosent.

Les også – Tyskland vil stå i frontlinjen i en fullskala handelskrig Tysklands rekordhøye handelsoverskudd med USA kan fyre opp under Trumps trusler om en tollkrig mot Europa.

Månedens viktigste nøkkeltall

Månedens viktigste nøkkeltall – nonfarm payrolls – viser at det ble skapt 143.000 antall jobber utenfor landbruket i USA i januar. Ifølge Bloomberg var det ventet 175.000 nye jobber. I desember-rapporten kom det frem at det ble skapt 256.000 nye jobber, men dette ble fredag revidert til 307.000.

– Tallene var litt rentenegative. Lønnsveksten stiger og arbeidsledigheten faller, noe som kan trekke renten opp. Det er også verdt å merke seg at desember-tallene ble oppjustert. Jeg tror dette er omtrent nøytralt med tanke på utviklingen i aksjemarkedet, sier Petter Slyngstadli, analysesjef i Norne Securities, til Finansavisen.

Arbeidsledighetsraten i januar oppgis til 4,0 prosent, mot ventet 4,1 prosent.

– Fokus er på arbeidsledigheten som avtar, samtidig som lønnsveksten tiltar. Jeg tror ikke aksjemarkedet reagerer noe særlig på disse tallene. Nå ser man på selskapenes inntjening og Trumps politikk. Dersom Trump begrenser innvandringen kan vi forvente at arbeidsledigheten avtar og lønnsveksten stiger. Da kan det bli slutt på rentekuttene, sier Sara Midtgaard, seniorøkonom i Nordea, til Finansavisen.