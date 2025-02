«Sterk lønnsvekst er bra for arbeidstakere og bør ses som positivt for forbrukerne,» sa Bret Kenwell hos eToro, skriver Bloomberg.

«Men Wall Street har fulgt denne indikatoren nøye de siste årene, og har vært bekymret for at for sterk lønnsvekst kan drive inflasjonen opp.»

Ser rentekutt i juni

Videre viste tall fra University of Michigan at forbrukertilliten i USA har falt kraftig siden nyåret. Forbrukerne venter nå en prisvekst år-til-år på 4,3 prosent, opp ett helt prosentpoeng fra forrige måned.

Tradere av kortsiktige rente-futures venter fortsatt at den amerikanske sentralbanken (Fed) vil kutte styringsrenten neste gang i juni. De ser også et andre rentekutt innen utgangen av 2025 som mer sannsynlig enn ikke.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten endte fredag på 4,50 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, klatret hele 6,3 prosent prosent til 16,47.

Les også Trump: Musk skal gå gjennom Pentagons pengebruk Elon Musk skal gå gjennom pengebruken til det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon, sier USAs president Donald Trump.

Bill Ackmann med nytt veddemål

Giganten Amazon falt hele 3,66 prosent på skuffende guiding for kommende kvartal. Amazon venter at salgene i årets første kvartal vil tikke inn på et sted mellom 151 til 155,5 milliarder dollar, mot konsensus på 158,5 milliarder dollar. Den ventede veksten mellom 5 til 9 prosent er den svakeste i selskapets historie. Selskapet peker på «uvanlig store, ugunstige virkninger» fra valutaforskjeller. Samtidig slo Amazon forventningene for forrige kvartal på både inntekts- og resultatsiden.

Av de øvrige Magnificent 7-aksjene endte Nvidia opp 0,9 prosent og Tesla ned 3,4 prosent. Alphabet og Microsoft falt henholdsvis 3,3 og 1,5 prosent, mens Meta klatret 0,4 prosent.

Uber steg 6,6 prosent etter at det ble kjent at investor og milliardær Bill Ackman's investeringsselskap Pershing Square Capital Management har kjøpt en betydelig eierandel i taxiselskapet. Bill Ackmann avslørte hedgefondets eierandel på 2 milliarder dollar i et innlegg på X der han berømmet Ubers transformasjon til en «svært lønnsom og kontantgenererende vekstmaskin».

Nettreiseselskapet Expedia steg nesten 17,3 prosent etter at rapporten for siste kvartal av 2024 overgikk forventningene. Expedia hadde et justert resultat på 2,39 dollar pr. aksje og en omsetning på 3,18 milliarder dollar, mot analytikernes forventninger om 2,04 dollar pr. aksje og 3,07 milliarder dollar i inntekter, skriver CNBC.

Også det sosiale mediumet Pinterest klatret kraftig som følge av en sterk avslutning på fjoråret. År-til-år vokste inntektene til selskapet med 18 prosent i forrige kvartal. Det sendte aksjen opp 19 prosent fredag.