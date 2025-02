Klarna skal på børs: Kan bli en av årets største børsnoteringer

Det har snart gått ett år siden sjefen i svenske Klarna, Sebastian Siemiatkowski, fortalte Dagens Industri at selskapet var rigget for børsnotering i USA. Da var målet å gå på børs innen seks måneder, altså innen august 2024.

Børsnoteringen er derimot blitt utsatt i flere omganger, og på tampen av fjoråret meldte det at de hadde startet den formelle prosessen for børsnotering i New York. Nå melder Financial Times at den svenske fintech-giganten er klar for børsen i New York i april, ifølge kilder tett på selskapet.

Klarna fått en verdivurdering på 15 milliarder dollar, omtrent 168 milliarder norske kroner, gitt dagens kurs. Dermed vil noteringen av selskapet bli en av årets største børsnoteringer på Wall Street, ifølge Financial Times.

Verdien er derimot langt under hva selskapet ble priset til under pandemien, da en emisjon i 2021 vurderte selskapet til hele 46 milliarder dollar. Påfølgende år hadde verdien falt til 6,7 milliarder dollar.

Ifølge den britiske avisen har selskapet nylig kommet seg ut av en internt konflikt mellom gründerne Siemiatkowski og Victor Jacobsson, som førte til at sistnevntes representant i styret ble kastet ut i fjor.

Vil frigjøre kapital

I midten av januar meldte Financial Times at Klarna forsøkte å selge store deler av sin låneportefølje i USA for å frigjøre kapital før børsnoteringen.

Tre ikke-navngitte kilder sa til Financial Times at en mulig avtale har blitt diskutert med banker som Nordea, Citigroup og Société Générale. Det var ikke kjent hvor stor den aktuelle porteføljen lå på, men i fjor ga et lignende salg i Storbritannia rom for nye kreditter på rundt 30 milliarder pund – over 400 milliarder kroner.

Klarna ville ikke kommentere opplysningene, men gikk noen dager tidligere ut med nyheten om en samarbeidsavtale med plattformen Stripe, som leverer finansiell infrastruktur til bedrifter i 25 land. Samarbeidet ville gjøre Klarna tilgjengelig for millioner av nye bedrifter som nå kan velge deres betalingsløsning, sa selskapet.

Spotify og Amazon er blant de største selskapene som bruker Stripe.